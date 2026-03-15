Международен майсторски клас на ЦЕРН ще запознае гимназисти с физиката на елементарните частици

По повод настъпването на астрономическата пролет на 20 март в Смолян ще се проведе Международен майсторски клас на ЦЕРН. Домакини на събитието са Планетариумът с астрономическа обсерватория и Езиковата гимназия „Иван Вазов“.

Инициативата се организира с участието на Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, „София Тех Парк“ и други партньори.

В рамките на събитието гимназисти ще имат възможност за един ден да се почувстват като учени. Те ще се запознаят с работата на физиците, които изследват най-малките частици във Вселената.

Учениците ще слушат лекции за елементарните частици и специалните детектори, които ги откриват. Освен това ще работят с реални данни от експеримента ALICE на Големия адронен колайдер в ЦЕРН и ще анализират научни измервания.

В края на майсторския клас участниците ще се включат във видеоконференция с учени от ЦЕРН и ученици от други държави, за да обсъдят резултатите от своята работа.

Подобни майсторски класове се организират всяка година в различни страни и имат за цел да покажат на младите хора колко интересна може да бъде науката.