С церемония в „Арена ди Верона“ приключиха 25-те зимни Олимпийски игри в Милано-Кортина

Пищна и елегантна церемония „Арена ди Верона“ сложи край на 25-те зимни Олимпийски игри в Милано-Кортина. Домакините превърнаха сцената, която е със статут на световно наследство на ЮНЕСКО, в празник на италианската култура с присъствието на артисти от различни изкуства.

Тричасовият спектакъл, който БНТ излъчи на живо, премина под надслов „Красота в действие“, а Олимпийският огън изгасна точно в 22:26 часа.

Знаменосец на българската делегация беше бронзовата ни медалистка в биатлона Лора Христова.

Домакините от Италия предадоха олимпийският флаг на Франция, която ще бъде домакин на следващите зимни Олимпийски игри през 2030 година.