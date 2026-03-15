Бронз за сестрите Стоеви на турнир по бадминтон в Базел

Българските състезателки по бадминтон Габриела Стоева и Стефани Стоева спечелиха бронзов медал на двойки жени на турнира от сериите „World Tour Super 300“ в Базел, Швейцария.

На полуфинала сестрите, поставени под номер 5 в схемата, загубиха от китайките И Цзин Ли и И До Ван с 1:2 гейма след оспорван мач.

Българките спечелиха убедително първия гейм и дори поведоха с 19:12 във втория. Съперничките им обаче направиха силна серия и успяха да изравнят резултата.

В решаващия трети гейм китайският дует поведе и затвори мача с три поредни точки, а сестрите Стоеви завършиха турнира с бронзово отличие.