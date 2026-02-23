Филм с българско участие спечели „Сребърна мечка“ на „Берлинале“

Филмът „Нина Роза“, с участието на актьора Галин Стоев в главна роля, спечели „Сребърна мечка“ за най-добър сценарий на Международния кинофестивал в Берлин.

Лентата е копродукция на Канада, Италия, България и Белгия, като българското участие е чрез копродуцента Любомира Пиперова.

Сюжетът разказва за българския емигрант в Канада, Михаил, който се завръща в родината си, за да проучи картините на българско момиче на име Нина.

Голямата награда „Златна мечка“ за най-добър филм спечели политическата драма „Жълти писма“ на режисьора Илкер Чатак.