Вече стотици коли се движат без шофьор по улиците на Лос Анджелис

В Лос Анджелис вече стотици коли се движат без шофьор, следят пътя и вземат решения в реално време. Тези автономни таксита са оборудвани с десетки сензори, следят знаци и светофари, и спират за пешеходци.

Нужна е само поръчка през мобилно приложение и колата идва на посочения адрес. Използват се както за превоз на пътници, така и за доставки на храни и стоки, затова много от тези коли пътуват без пътници.

Генералният консул на България в Лос Анджелис, Бойко Христов, и семейството му показват как се пътува с такава кола.

Автономните таксита са най-дисциплинираните участници на пътя в „града на ангелите“, защото не правят компромиси с правилата.