Кабинетът предложи на президента да освободи главния секретар на МВР

Служебният кабинет предложи на президента да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Вътрешният министър Емил Дечев обяви, че издирва заместник главния секретар Явор Серафимов, защото иска да си поговори с него. И помоли медиите за съдействие.

Със забележката, че далеч не е изчерпателен, служебният вътрешен министър обяви пет основни аргумента, с които е поискал правителството да предложи на президента Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Първият са частичните избори за общински съветници в Пазарджик. Според Емил Дечев там организацията е била лоша, а реакцията бавна, дори по-бавна от тази на граждани в предотвратяването на изборна търговия.

Емил Дечев, министър на вътрешните работи: "Ние като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи, законосъобразни избори. Защо взехме това решение да предложим за освобождаване главния секретар на МВР? Както знаете, това е най-висшата професионална длъжност в МВР, която има важна роля в изборния процес."

Другите аргументи на Дечев са охраната на протестите от края на ноември и начинът, по който полицията е реагирала на екстремистите провокатори, което е допуснало както застрашаване на здравето и живота на мирно протестиращите, така и опожаряване на сгради.

Липсата на главния секретар по случая "Петрохан", липсата на информация за случилото, което според Дечев е дало възможност за възникването на конспиративни теории, дори психоза и силно безпокойство в хората. На следващо място провалът на разследването за заплахите срещу кмета на Бистрица от лятото на миналата година, което е довело до ескалацията само преди дни да бъде опожарен неговият автомобил и входната врата на къщата му. На последно място, според Дечев, главният секретар не си е плащал и глобите за нарушения зад волана, наложени му с електронни фишове.

Снимка: БТА

Емил Дечев съобщи, че в петък е имал разговор със заместник главния секретар на МВР, в който служебният вътрешен министър е казал на Серафимов, че трябва да се разделят. Професионалният ръководител казал, че трябва да си помисли и да говори със семейството си и обещал, че ще отговори тази сутрин.

Емил Дечев, министър на вътрешните работи: "Очаквах заместник главния секретар на МВР в моя кабинет. Уви той така и не дойде. Започнах да го търся по телефона. За съжаление, така и не отговори на моите многобройни телефонни повиквания. Затова ви моля, помогнете за издирването на заместник главния секретар. Желая да си поговоря с него."

Главният секретар на МВР се назначава и освобождава с Указ на президента по предложение на Министерския съвет. А заместник-главният секретар със заповед на министъра на вътрешните работи.

