БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кабинетът предложи на президента да освободи главния секретар на МВР

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Служебният кабинет предложи на президента да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Вътрешният министър Емил Дечев обяви, че издирва заместник главния секретар Явор Серафимов, защото иска да си поговори с него. И помоли медиите за съдействие.

Със забележката, че далеч не е изчерпателен, служебният вътрешен министър обяви пет основни аргумента, с които е поискал правителството да предложи на президента Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Първият са частичните избори за общински съветници в Пазарджик. Според Емил Дечев там организацията е била лоша, а реакцията бавна, дори по-бавна от тази на граждани в предотвратяването на изборна търговия.

Емил Дечев, министър на вътрешните работи: "Ние като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи, законосъобразни избори. Защо взехме това решение да предложим за освобождаване главния секретар на МВР? Както знаете, това е най-висшата професионална длъжност в МВР, която има важна роля в изборния процес."

Другите аргументи на Дечев са охраната на протестите от края на ноември и начинът, по който полицията е реагирала на екстремистите провокатори, което е допуснало както застрашаване на здравето и живота на мирно протестиращите, така и опожаряване на сгради.

Липсата на главния секретар по случая "Петрохан", липсата на информация за случилото, което според Дечев е дало възможност за възникването на конспиративни теории, дори психоза и силно безпокойство в хората. На следващо място провалът на разследването за заплахите срещу кмета на Бистрица от лятото на миналата година, което е довело до ескалацията само преди дни да бъде опожарен неговият автомобил и входната врата на къщата му. На последно място, според Дечев, главният секретар не си е плащал и глобите за нарушения зад волана, наложени му с електронни фишове.

Снимка: БТА

Емил Дечев съобщи, че в петък е имал разговор със заместник главния секретар на МВР, в който служебният вътрешен министър е казал на Серафимов, че трябва да се разделят. Професионалният ръководител казал, че трябва да си помисли и да говори със семейството си и обещал, че ще отговори тази сутрин.

Емил Дечев, министър на вътрешните работи: "Очаквах заместник главния секретар на МВР в моя кабинет. Уви той така и не дойде. Започнах да го търся по телефона. За съжаление, така и не отговори на моите многобройни телефонни повиквания. Затова ви моля, помогнете за издирването на заместник главния секретар. Желая да си поговоря с него."

Главният секретар на МВР се назначава и освобождава с Указ на президента по предложение на Министерския съвет. А заместник-главният секретар със заповед на министъра на вътрешните работи.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

#Главен секретар на МВР,

Последвайте ни

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
2
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
3
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
4
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
5
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам...
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
6
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: У нас

Облачно, с дъжд ще е времето утре
Облачно, с дъжд ще е времето утре
Правителството оттегля предложението до Народното събрание за избор на председател на ДАНС Правителството оттегля предложението до Народното събрание за избор на председател на ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
Сергей Игнатов спря изгонването на осем организации от Студентския дом Сергей Игнатов спря изгонването на осем организации от Студентския дом
Чете се за: 03:05 мин.
Парите за изборите на 19 април бяха акцент в първото заседание на служебния кабинет Парите за изборите на 19 април бяха акцент в първото заседание на служебния кабинет
Чете се за: 03:02 мин.
Колко ще струват предсрочните избори? Колко ще струват предсрочните избори?
Чете се за: 04:07 мин.
Крум Зарков: Моят избор се случи без подкрепата на лобита Крум Зарков: Моят избор се случи без подкрепата на лобита
Чете се за: 06:05 мин.

Водещи новини

Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Правителството оттегля предложението до Народното събрание за избор на председател на ДАНС Правителството оттегля предложението до Народното събрание за избор на председател на ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от руската армия и освободен Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от руската армия и освободен
Чете се за: 06:52 мин.
По света
МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Правителството назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 09:37 мин.
У нас
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Все още не е обсъждан въпросът с великденските добавки за...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ