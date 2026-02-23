БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Парите за изборите на 19 април - акцент в първото заседание на служебния кабинет

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

План-сметката за предстоящия вот основна тема в днешното първо заседание на служебния кабинет. Премиерът Андрей Гюров подчерта, че тези 65 милиона евро най-вероятно няма да бъдат посрещнати с аплодисменти, но даде да се разбере, че те не са инвестиция в администрацията, а в демокрацията.

Гюров подчерта, че задача на кабинета днес е не само да осигури средствата за изборите, но и да го направи с уважение към всеки данъкоплатец.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Тези 65 милиона евро не са за властта и партиите. Те са за процеса – за възнагражденията на членовете на изборните комисии, хората, от които ще изискваме да отчитат всеки глас; за разяснителната кампания на ЦИК и обучението на комисиите, защото не може вотът да бъде поверен на хора, които не са подготвени или които не могат да различат валидна от невалидна бюлетина; за МВР, защото през последните години се убедихме, че редът и правилата в изборния ден не са даденост; за видеонаблюдението, защото през последните избори, ако не бяха камерите, една цяла партия щеше да остане извън българския парламент; за актуализирането на списъците, защото накрая на някого отново може да не му достигнат 300 гласа и не трябва да има „мъртви души“, на които да бъдат приписани; и не на последно място – за да разкрием секции в чужбина, колкото и неприятно да е това за някои."

Социалният министър Хасан Адемов пък заяви, че няма се допусне социалната система да бъде използвана за корпоративен вот на предстоящите избори. Ще бъдат дадени указания на всички регионални структури, а при сигнали за натиск чрез социални услуги като „Топъл обяд“, хранителни пакети ,лични асистенти или социални помощи ще се извършват проверки и ще се налагат законови санкции.

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика:"На входа на системата участват регионалните дирекции за социално подпомагане, които правят списъци и издават разрешения в рамките на социалните услуги, където ангажиментът е предимно на местната власт Наблюдаваме практики, които са в интерес на корпоративен вот. За това повтарям ще бъдем абсолютно безкомпромисни и няма по никакъв начин да допусне м социалната система да се използва за предизборна агитация.“

Обсъждането на великденски добавки към пенсиите предстои, като към момента няма окончателно решение.

Вижте още в прякото включване на Ирина Цонева

#пари, #първо заседание #служебен кабинет #избори

Последвайте ни

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
2
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
3
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
4
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам...
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
5
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на детската болница
6
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Политика

ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
Колко ще струват предсрочните избори? Колко ще струват предсрочните избори?
Чете се за: 04:07 мин.
Крум Зарков: Моят избор се случи без подкрепата на лобита Крум Зарков: Моят избор се случи без подкрепата на лобита
Чете се за: 06:05 мин.
Правителството назначи 28 нови областни управители Правителството назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 09:37 мин.
Затварянето на летище "Васил Левски" е само за инженерни и логистични дейности по подготовката на летището, заяви Атанас Запрянов Затварянето на летище "Васил Левски" е само за инженерни и логистични дейности по подготовката на летището, заяви Атанас Запрянов
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Колко ще струват предсрочните избори? Колко ще струват предсрочните избори?
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Кабинетът предложи на президента да освободи главния секретар на МВР
Чете се за: 03:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Все още не е обсъждан въпросът с великденските добавки за...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от...
Чете се за: 06:52 мин.
По света
Правителството назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 09:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ