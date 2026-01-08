БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Столичната община с временни мерки за сметосъбирането в София

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Очаква се решение на ВАС за четвърта зона, "СОФЕКОСТРОЙ" поема изцяло шеста зона

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Столичната община представи актуална информация за кризата със сметосъбирането и сметоизвозването в София. На брифинг тази сутрин заместник-кметът по екология Надежда Бобчева обяви, че т.нар. голяма мегапоръчка за почистване обхваща и седемте зони на столицата, но в част от тях все още има сериозни правни и организационни предизвикателства.

По думите ѝ, за първа зона – централната градска част, е бил подписан анекс към договора поради липсата на избран изпълнител и продължаващите съдебни процедури.

"Знаете, че за първа зона беше подписан анекс и предвид факта, че имахме и ще имаме дълги съдебни спорове, тъй като за нея нямаше избран изпълнител, анексът беше с 19% индексация на цените", заяви Бобчева.

Сходна остава ситуацията и във втора зона, която доскоро е била проблемна. Там също има обжалване и удължаване на договора при същите условия.

"И за втора зона имаме анекс. За нея също има обжалване, така че тя е продължена по същия начин и индексирахме цените с 19%", уточни заместник-кметът.

Най-сложна към момента е ситуацията в четвърта зона, където е имало избран изпълнител, но в момента тече продължителен съдебен спор. Той включва както искането на общината за предварително изпълнение, така и спора по същество.

"Това е единствената зона, в която имахме избран изпълнител, но сме в много дълъг съдебен спор, който се състои от две части – искането ни за предварително изпълнение и спорът по същество", обясни Бобчева.

След като договорът с фирмата изпълнител е изтекъл вчера, Столичната община е предприела временни мерки, за да не се прекъсва услугата.

"Издадена е заповед, с която възлагаме на фирмите, които почистват пограничните райони, да поемат всички необходими действия и в тази зона", каза още тя.

Четвърта зона обхваща районите "Надежда", "Сердика" и "Илинден". Мярката е временна и се очаква да действа кратко време.

"Това решение може да бъде много временно – ден-два, тъй като очакваме всеки момент Върховният административен съд да се произнесе по нашето искане за предварително изпълнение", допълни заместник-кметът.

По време на брифинга беше поставен и въпросът дали временните мерки ще доведат до намаляване на сметоизвозването в останалите зони.

"Ние не казваме, че фирмите са поели ангажимент да обезпечат изпълнението на регулярните договори", подчерта Бобчева.

За пета зона тя посочи, че вече има влязло в сила решение за избор на изпълнител, което позволява да се премине към следващ етап в организацията на услугата.

Особено внимание беше обърнато на шеста зона, включваща районите "Люлин", "Красна поляна" и "Красно село", където през последните месеци се наблюдават препълнени контейнери и недоволство сред гражданите.

"Разбирам притесненията на хората. Те са абсолютно нормални", каза Надежда Бобчева.

По думите ѝ, за тази зона вече има подписан договор и услугата е възложена изцяло на общинското дружество "СОФЕКОСТРОЙ".

"Ние вече имаме подписан договор и услугата във цялост е възложена на общинското търговско дружество "СОФЕКОСТРОЙ". Този договор влезе в сила още на 1 януари", уточни тя.

От Столичната община поддържат постоянна комуникация с дружеството, а част от новата техника, за която са проведени търгове, се очаква да пристигне в близките дни.

"Има тяхното уверение, че в рамките на тази и следващата седмица ще бъдат отстранени абсолютно всички проблеми", заяви заместник-кметът по екология.

От Столичната община се опитват да овладеят кризата със сметосъбирането и уверяват, че ще информират своевременно за всяко ново развитие по темата.

