Бедствено ли е положението с боклука на София – изтекоха договорите на още 6 района

Вчера общински съветници от "Спаси София" и районни кметове поискаха да бъде обявено бедствено положение

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Вчера общински съветници от "Спаси София" и районни кметове поискаха да бъде обявено бедствено положение в столицата заради тежката ситуация с боклука. Отпадъкът на места не е събиран от седмици, а още 6 района остават без сметопочистваща фирма. Един от най-замърсените райони заради кризата остава “Люлин”.

От Столичната община съобщиха вчера, че за тези 6 района, за които договорите изтекоха, са подновени услугите, т.е. те ще продължат без прекъсване. В район "Люлин", както и в район "Красно село" и в "Красна поляна", още на 1 януари беше подписан договор със "СОФЕКОСТРОЙ" за поддръжката на сметоизвозването, но въпреки това ситуацията е кризисна.

Стоян Станев, жител на ж.к. "Люлин", редовно подава сигнали за натрупването на боклук. Зам.-кметът на район "Люлин" Георги Гочев обясни какви са проблемите на сметоизвозващата фирма и обяви, че е даден срок до края на месеца да бъде нормализирано сметоизвозването. Той заяви, че ако това не се случи, ще бъдат налагани глоби на фирмата чрез съответния инспекторат.

Вижте още в прякото включване на Борислава Алексова

#район "Люлин" #кризата с боклука #боклука в София #сметопочистване

