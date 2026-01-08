БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
От АПИ предупреждават шофьорите да тръгват с оборудвани за зимни условия автомобили

Снимка: БГНЕС/Архив
Рязка промяна на времето – застудяване, силен вятър и снеговалежи.

В София малко след 3:30 часа тази нощ започна да вали сняг, който натрупа по улици и булеварди в града. На терен вече работи и снегопочистваща техника. Въпреки това, шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

От АПИ предупреждават шофьорите да тръгват с оборудвани за зимни условия автомобили в следващите дни поради предстоящите снеговалежи в страната.

За днес жълт код е обявен за почти цялата страна. За област Кърджали е обявен и оранжев код за значителни количества дъжд. Заради понижаването на температурите в голяма част от страната дъждът ще преминава в сняг.

