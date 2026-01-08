БНТ
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
12:35, 08.01.2026
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
11:27, 08.01.2026 (обновена)
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
10:15, 08.01.2026
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
09:05, 08.01.2026 (обновена)
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
08:50, 08.01.2026 (обновена)
Чете се за: 01:50 мин.
Спортни новини 08.01.2026 г., 06:30 ч.
от
БНТ
06:30, 08.01.2026
Спорт
06:30, 08.01.2026
Възобновява се основният ремонт на "Дунав мост" при Русе
06:21, 08.01.2026
След стрелбата в Минеаполис – протести и сблъсъци с полицията
06:07, 08.01.2026
Безсънна нощ в Крумовградско – остава в сила частичното...
05:55, 08.01.2026
Очакват ни значителни валежи, на места и с гръмотевици
23:22, 07.01.2026
Монсеньор Румен Станев е новият католически епископ на Пловдив и София
23:10, 07.01.2026
Грешка спря Алберт Попов в Мадона ди Кампильо
23:01, 07.01.2026
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
#спортни новини
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
Спортни новини 08.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 08.01.2026
Спортни новини 07.01.2026 г. 20:50 ч.
20:50, 07.01.2026
Спортни новини 07.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 07.01.2026
Спортни новини 07.01.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 07.01.2026
Спортни новини 06.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 06.01.2026
Водещи новини
След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора...
17:50, 08.01.2026
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток
19:46, 08.01.2026
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите
17:31, 08.01.2026
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици
19:31, 08.01.2026
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Среща на Николай Младенов с израелския президент и с премиера Нетаняху
19:35, 08.01.2026
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните...
18:23, 08.01.2026
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Аварии оставиха без ток над 500 домакинства в Кюстендилско и Плевенско
19:28, 08.01.2026
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Управителят на НОИ: Нито една пенсия не е намалена след...
18:34, 08.01.2026
Чете се за: 03:10 мин.
Общество
