Очакват ни значителни валежи, на места и с гръмотевици

Ще бъде облачно, валежите ще продължат, като на места ще са значителни по количество и придружени от гръмотевици. С понижението на температурите в голяма част от страната дъждът ще премине в сняг и главно в Северна България и планинските райони ще се образува снежна покривка. Привечер от северозапад валежите ще спират.

Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. В Горнотракийската низина и Дунавската равнина ще е силен с пориви до бурен. По планинските проходи и в Лудогорието ще има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - на поледици. Температурите ще останат почти без денонощен ход - от минус 1° - минус 3° в северозападните до 13° - 15° в югоизточните райони. В София очакваната минимална температура ще е минус 3°, а максималната - около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и ветровито. Ще има валежи от дъжд, на изолирани места с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 12° - 16°. Температурата на морската вода е 9° - 11°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините ще бъде облачно и ветровито. Ще има валежи, на места с гръмотевици и значителни в Рило-Родопската област, а с понижението на температурите и в ниските части ще преминават в сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра - около минус 5°.

През нощта срещу петък облачността ще намалее и в петък ще преобладава слънчево време. След обяд от запад облачността отново ще започне да се увеличава, а привечер и през нощта срещу събота на места в Западна България ще има и валежи от сняг. Вятърът ще отслабне, ще се ориентира от юг. Студено време с минимални температури между минус 8° и минус 3°, максимални - между 1° и 6°.

През почивните дни ще бъде облачно с валежи. В събота в югоизточните райони и Горнотракийската низина - от дъжд, в останалата част от страната - от сняг, а в неделя навсякъде ще са от сняг. В събота вятърът ще остане от юг и температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1° - 2° в северозападните до 10° - 11° в югоизточните райони. По-късно през деня и през нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили. В неделя температурите ще са с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, в крайните източни райони до 3° - 4°.

В понеделник ще бъде много студено, със значителна облачност, на отделни места със слаби превалявания от сняг. Минималните температури ще са до минус 9° минус 10°, а дневните в почти цялата страна ще са отрицателни.