Протестите в Иран не стихват 11-ти ден

Двама души са загинали, а 30 са ранени при сблъсъци между демонстранти и полиция в югозападен Иран. Това предаде Франс прес, а иранските медии съобщиха, че в град Абнанан са се провели протести.

Според полуофициалната информационна агенцията "Тасним" 300 души са се събрали мирно в града с икономически искания.

Някои от демонстрантите са започнали да скандират лозунги против управлението. След това много демонстранти са избягали, докато силите за сигурност са се справяли с бунтовниците, съобщава агенцията.

Кадри, публикувани в социалните мрежи на 5 януари тази година, показват сблъсъци между протестиращи и силите на реда в град Цари в Централна иранска провинция. Градовете Абданан и Малек-Шахи са превзети от протестиращи хора, скандиращи смърт на Хаменей, съобщи Fox News.

Иран е разтърсван от антиправителствени протести вече 11-ти ден. Вълната от недоволство започна в Техеран от собственици на магазини заради свободното падане на националната валута. От тогава вълненията се разпространиха в цялата страна. Те са на фона на задълбочаващи си икономически трудности, включително рязко нарастваща инфлация, причинена от лоши управления и западни санкции, както и на ограниченията на политическите и социалните свободи.