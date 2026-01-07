БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Протестите в Иран не стихват 11-ти ден

Емилия Запартова от Емилия Запартова
По света
Двама души са загинали и 30 са ранени при сблъсъци между демостранти и полиция

Снимка: Архив/БТА
Двама души са загинали, а 30 са ранени при сблъсъци между демонстранти и полиция в югозападен Иран. Това предаде Франс прес, а иранските медии съобщиха, че в град Абнанан са се провели протести.

Според полуофициалната информационна агенцията "Тасним" 300 души са се събрали мирно в града с икономически искания.

Някои от демонстрантите са започнали да скандират лозунги против управлението. След това много демонстранти са избягали, докато силите за сигурност са се справяли с бунтовниците, съобщава агенцията.

Кадри, публикувани в социалните мрежи на 5 януари тази година, показват сблъсъци между протестиращи и силите на реда в град Цари в Централна иранска провинция. Градовете Абданан и Малек-Шахи са превзети от протестиращи хора, скандиращи смърт на Хаменей, съобщи Fox News.

Иран е разтърсван от антиправителствени протести вече 11-ти ден. Вълната от недоволство започна в Техеран от собственици на магазини заради свободното падане на националната валута. От тогава вълненията се разпространиха в цялата страна. Те са на фона на задълбочаващи си икономически трудности, включително рязко нарастваща инфлация, причинена от лоши управления и западни санкции, както и на ограниченията на политическите и социалните свободи.

#Иран #протест

