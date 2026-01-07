БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково...
Чете се за: 01:42 мин.
Американски военни превзеха петролния танкер...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Чете се за: 03:00 мин.
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:10 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела

Тоня Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Един от корабите плава под руски флаг ие охраняван от руски кораби

САЩ установиха контрол върху още два танкера, превозващи петрол от Венецуела. Единият от плавателните съдове е охраняван от руски кораби и плава под руски флаг, и се предполага, че е част от руския сенчест флот. Операцията по превземането на руския танкер беше извършена край бреговете на Исландия, а вторият кораб е прехванат в Карибско море. Морската блокада за Венецуела продължава да е в сила, заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет, а от Русия определиха действията на американските военни като незаконни.

Над две седмици американските военни преследват танкера "Белла - 1", който отплава от Венецуела под гвинейски флаг. Следите на кораба се губят и после радарите го засичат отново, но със сменено име "Маринера" и вече под руски флаг. По-рано днес руски военни кораби и подводница бяха изпратени, за да ескортират "Маринера". Според Франс прес американски военен самолет е излетял от база във Великобритания, и се е насочил към района, в който се намира танкерът - на около 300 км от бреговете на Исландия. Кадри, разпространени от забранената в Европа медия - Russia Today, показват операцията.

Димитрис Ампацидис, експерт по военноморска сигурност: "Знаем, че танкерът е придружаван от руски военни плавателни съдове и знаем, че американските власти правят опити да го конфискуват от миналия месец. Предполага се, че се е насочил към Русия, но това не може да бъде потвърдено, тъй като в момента плава без да е обявил крайната си дестинация."

Смята се, че танкерът "Маринера" е превозвал ирански петрол в нарушение на американските санкции. Ситуацията е много сложна, твърдят експерти.

Димитрис Ампацидис, експерт по военноморска сигурност: "Рисковано е. Възможно е да бъде изпратен кораб на исландската брегова охр ана да приближи танкера за инспекция. Говорим за кораб, който не е проверяван както трябва през последните месеци или години. Това е легален ход. В такава ситуация, ако руснаците откажат да установят контакт с исландската брегова охрана, то тогава ще означава ескалация. "

Операцията край бреговете на Исландия беше потвърдена от американския министър на отбраната Пийт Хегсет.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Два танкера, без принадлежност, бяха превзети от Съединените американски щати, заради петролната блокада. Петролните санкции остават в сила. Действията на военните ще продължават."

От руското транспортно министерство излязоха с позиция, че нито една държава няма право да използва сила срещу плавателни съдове, регистрирани под чужда юрисдикция.

Едновременно беше извършена и втора операция в Карибско море. Американски военни превзеха танкера "София". Той е плавал под камерунски флаг и е част от сенчестия флот в нарушение на американските санкции.

