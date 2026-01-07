БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута?

Елиана Димитрова
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
С какви затруднения можем да се сблъскаме при употребата на тази дума - отговаря Павлина Върбанова

От началото на тази година еврото твърдо и категорично се установи не само в портфейлите ни, а и в офицалната и разговорната реч. С какви затруднения можем да се сблъскаме при употребата на тази дума, а и на други думи от финансовата сфера.

Първият проблем е как се пише и изговаря думата "евро" в множествено число. Българите веднага могат да образуват такава форма, обяснява Павлина Върбанова, доктор по български език, и тя е "евра". Тя обаче не е приета в книжовната реч.

Павлина Върбанова, създател на платформата "Как се пише": "Когато пишем или говорим публично не е редно да я употребяваме. Само в разговори с близки, познати,приятели, но най-добре е съвсем да я забравим... Формата "евро" се употребява във всички случаи. Когато говорим за едно евро,пет евро, много евро, няколко евро, винаги употребяване тази форма - евро."

Много от валутите имат множествено число в българския език. Долар - долари, паунд - пауди, казва Павлина Върбанова. Но за "евро" очевидно ни е повлиял английският език. Различните европейски езици се справят по различен начин с думата.

Павлина Върбанова, създател на платформата "Как се пише": "Полическатата директива е думата "евро" в различните езици да се запази тази единствена форма и в единствено и в множествено число. Обаче не всички езици се съобразяват с тази политическа директива и да речем испанците си използват отделна форма за множествено число.

Не само при използването на думата "евро", но и при "лев" се допускат грешки.

Изрази като "плащам в лева", са неправилни. Формата "лева" е бройна и най-често се употребавява след число и местоименията колко, няколко и николко. Например 20 лева, колко лева.

Павлина Върбанова, създател на платформата "Как се пише": "Във всички останали случаи, когато трябва да употребяваме форма за множествено число използваме обикновената форма за мн. число, която е "левове".

Тези грешки ще намалеят с отпадането на лева. И нещо интересно за знака на еврото.

В основата му е гръцката буква епсилон, а двете успоредни линии символизират стабилност. Но и тук при изписване трябва да се внимава.

Поставяме знака за евро след, а не пред цифрите. И още - "евро" ли ще бъде думата на годината?

Павлина Върбанова, създател на платформата "Как се пише": "За мен това е думата, която беляза изминалата 2025-та година, но предстои да чуем гласа на хората."

Гласуването вече започна в кампанията "Думи на годината", резултатът ще е ясен на 19 януари.

