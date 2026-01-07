Паркът за мечки в Белица: една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо

В деня, в който светът се прощава с Брижит Бардо, наш екип посети Белица. Градът преди 25 години стана световноизвестен, благодарение на Парка за танцуващи мечки. Убежището за дивите животни бе създаден с помощта на покойната актриса и фондация "Четири лапи".

Преди четвърт век за първи път в Белица образът на Брижит Бардо придобива нов облик: тя се превръща в спасител на животни в беда. Тя става дарител за център за танцуващите мечки в България, които от десетки години живеят в страдание, болка и страх.

Салих: "Почти всичко се свързва с Брижит Бардо тука, с мечкарника. И аз дори като ида на някъде ме питат и казвам от града на мечките и след това споменавам името на Брижит Бардо." Величка Тричкова, Парк за мечки Белица: "Нейното име завинаги ще остане в сърцето на парка за мечки, във всички обитатели на парка, които в момента свободно живеят и съществуват в парка. Нейният дух, нейното има остава за винаги в сърцата и на служителите и вярвам че на всички по целия свят."

Днес в парка все още живеят 6 от бившите танцуващи мечки.

Величка Тричкова, Парк за мечки Белица: "Мечките от доста страхливи, доста уплашени, мечки които проявяваха стереотипно поведение, в момента са изключително спокойни мечки, спят зимен сън, лятото плуват, отдават се на почивка, чувстват се спокойни."

А от парка вярват, че делото и мисията на Брижит Бардо ще бъдат продължени и за напред.

Величка Тричкова, Парк за мечки Белица: "Фондация "Брижит Бардо" ще продължи това което тя поде, за безгласните тя се оказа истински глас, символ на надеждата за едни мечки, които бяха наистина изстрадали, и които нямаше как да имат по-добър живот от този който ние им създадохме.