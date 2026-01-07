БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково...
Чете се за: 01:42 мин.
Американски военни превзеха петролния танкер...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Чете се за: 03:00 мин.
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:10 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази

От Социалното министерство увериха, че социалните плащания са гарантирани

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Социалните плащания са превалутирани в евро. Месечната финансова подкрепа за хора с увреждания се увеличава с 19,7%. Личните асистенти ще получават по-високи заплати. Въпреки че държавата няма приет бюджет, от Министерството на труда и социалната политика увериха, че социалните плащания са гарантирани.

Силвия Арсенова е с епилепсия. Получава около 80 евро месечна финансова подкрепа, която не покрива разходите ѝ за лекарства и хранителни добавки.

Силвия Арсенова: "Аз вианги следях промоциите, като бяха с по 20 - 25 лева надолу. Иначе щяха да бъдат над 250 лева".

От началото на годината линията на бедност е по-висока. С нея е обвързана и месечната финансова подкрепа за хора с увреждания. Около 770 000 души трябва да получат увеличената помощ през февруари. А това, че България няма приет бюджет не е проблем, уверяват от Социалното министерство.

Любомира Аршинкова, експерт в Министерството на труда и социалната политика: "Парите са гарантирани. Така че гражданите ще получават своите помощи регулярно, вече в новите размери в евро."

Силвия се надява, че увеличената помощ ще ѝ стига за лекарствата.

Силвия Арсенова: "Доста по-малко ще доплащам. Това все пак са 30 лева. На мен 30 лева ми е една кутия както се казва".

По-висока заплата от следващия месец ще получават и около 83 000 асистенти на хора с увреждания. Марияна пресмята,че ще получава с около 100 евро повече. Твърди, че в последните месеци лекарствата на дъщеря ѝ са поскъпнали.

Марияна Бончевка: "Притеснява ме това качване на цените все пак човек им като има един близък с увреждане разходите са доста по-големи".

Жената се надява, че първата ѝ заплата в евро няма да се забави като последната в лева. А от Социалното министерство казват,че всички социални помощи са превалутирани в евро по утвърдения от БНБ курс.

Любомира Аршинкова, експерт в Министерството на труда и социалната политика: "От гражданите не се очаква нищо Единствено ако имат промяна в банковата си сметка или ако желаят да променят начина, по който получават съответното плащане, Тогава трябва да подадат заявления в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес".

Изплащането на социалните помощи по банков път и в пощенските станции започва на 15 януари.

#социални плащания #лични асистенти #хора с увреждания

Последвайте ни

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на сили в Украйна
3
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за...
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
4
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
5
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Първите пенсии в евро: Засилено полицейско присъствие около пощите и банките
6
Първите пенсии в евро: Засилено полицейско присъствие около пощите...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Общество

Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края на януари Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края на януари
Чете се за: 03:00 мин.
Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха опашки Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха опашки
Чете се за: 05:27 мин.
На Ивановден – докосване до мощите на свети Йоан Кръстител в Созопол На Ивановден – докосване до мощите на свети Йоан Кръстител в Созопол
Чете се за: 01:47 мин.
Марс и Венера се подреждат в рядко астрономическо явление, което ще се повтори чак през 2038 г. Марс и Венера се подреждат в рядко астрономическо явление, което ще се повтори чак през 2038 г.
Чете се за: 01:37 мин.
Златка Падинкова, ГДНП: Не приемайте курс различен от официално фиксирания – това е измама Златка Падинкова, ГДНП: Не приемайте курс различен от официално фиксирания – това е измама
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Община Крумовград обяви бедствено положение в 26 населени места
Община Крумовград обяви бедствено положение в 26 населени места
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Сняг и поледици в Европа: Зимата отмени полети и прекъсна трафика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Чете се за: 01:45 мин.
По света
След решението в Париж - Макрон и Стармър с още подробности за...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ