Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания

Социалните плащания са превалутирани в евро. Месечната финансова подкрепа за хора с увреждания се увеличава с 19,7%. Личните асистенти ще получават по-високи заплати. Въпреки че държавата няма приет бюджет, от Министерството на труда и социалната политика увериха, че социалните плащания са гарантирани.

Силвия Арсенова е с епилепсия. Получава около 80 евро месечна финансова подкрепа, която не покрива разходите ѝ за лекарства и хранителни добавки.

Силвия Арсенова: "Аз вианги следях промоциите, като бяха с по 20 - 25 лева надолу. Иначе щяха да бъдат над 250 лева".

От началото на годината линията на бедност е по-висока. С нея е обвързана и месечната финансова подкрепа за хора с увреждания. Около 770 000 души трябва да получат увеличената помощ през февруари. А това, че България няма приет бюджет не е проблем, уверяват от Социалното министерство.

Любомира Аршинкова, експерт в Министерството на труда и социалната политика: "Парите са гарантирани. Така че гражданите ще получават своите помощи регулярно, вече в новите размери в евро."

Силвия се надява, че увеличената помощ ще ѝ стига за лекарствата.

Силвия Арсенова: "Доста по-малко ще доплащам. Това все пак са 30 лева. На мен 30 лева ми е една кутия както се казва".

По-висока заплата от следващия месец ще получават и около 83 000 асистенти на хора с увреждания. Марияна пресмята,че ще получава с около 100 евро повече. Твърди, че в последните месеци лекарствата на дъщеря ѝ са поскъпнали.

Марияна Бончевка: "Притеснява ме това качване на цените все пак човек им като има един близък с увреждане разходите са доста по-големи".

Жената се надява, че първата ѝ заплата в евро няма да се забави като последната в лева. А от Социалното министерство казват,че всички социални помощи са превалутирани в евро по утвърдения от БНБ курс.

Любомира Аршинкова, експерт в Министерството на труда и социалната политика: "От гражданите не се очаква нищо Единствено ако имат промяна в банковата си сметка или ако желаят да променят начина, по който получават съответното плащане, Тогава трябва да подадат заявления в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес".

Изплащането на социалните помощи по банков път и в пощенските станции започва на 15 януари.