ЦСКА привлече Исак Соле

ЦСКА официално обяви привличането на национала на Централноафриканската република Исак Соле. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с „армейците“ за срок от 3 години, съобщиха от клуба.

Соле е на 24 години, а основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Той пристига в ЦСКА от състава на Славия. Той има мачове за националния отбор на Франция до 17 години, а от 2023 година е част от представителния тим на Централноафриканската република, за който до момента има 12 двубоя.

В ЦСКА Исак Соле ще носи фланелка с №94.