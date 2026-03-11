БФС защити дузпата за „Левски“ срещу „Локомотив Пловдив"

Българският футболен съюз защити решението за отсъдената дузпа в полза на „Левски“ в мача срещу "Локомотив Пловдив". Ситуацията предизвика много спорове след срещата, която „сините“ спечелиха с 1:0.

Според анализа на Съдийската комисия нападателят на „Левски“ Армстронг Око-Флекс е владеел топката в наказателното поле, когато защитник на „Локомотив“ влиза в контакт с крака му, без да играе с топката. Затова от БФС смятат, че съдията правилно е отсъдил наказателния удар.

Дузпата беше реализирана в края на мача и донесе победата на „Левски“.