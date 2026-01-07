Собственикът на "Кайрос" възстанови разходите по изтеглянето на кораба

Корабособственикът на танкера "Кайрос" преведе в пълен размер средствата за операцията по изтеглянето на плавателния съд. Предявеният иск възлиза на 270 371 евро и цялата сума днес е била платена от корабния агент на корабособственика в България - фирма "Парнави" ЕООД.

Сумата е постъпила по сметката на Изпълнителна агенция "Морска администрация", която координираше цялата операция. Предстои да бъде възстановена в държавния бюджет.

Очаква се корабособственикът да предприеме необходимите действия по подготовка и извеждане на танкера от българските териториални води.