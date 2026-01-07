Проверки в столични училища заради увеличение на цените на купоните за детските столове

Комисията за защита на потребителите и Столичната община започнаха проверки в училищата в София заради увеличение на цените на купоните за детските столове. Първите резултати са показали, че в шест училища фирмите, стопанисващи столовете и лафките, са закръглявали неправилно в ущърб на децата, а в над 10 случая са увеличени цените без да бъдат спазени договорите.

Нарушителите са заплашени със санкции до 200 000 лева.

Първите сигнали за увеличение на цените в училищните столове са получени в Комисията за защита на потребителите още на 5 януари.

Александър Колячев, временно и. д. председател на КЗП: "Проверките към момента са изискани данни от дружествата да предоставят икономическа обосновка за повишението на цените, в пет дневен срок очакваме тази икономическа обосновка да дойде и да преценим дали има нарушение на закона за въвеждане на еврото."

Докато Комисията за защита на потребителите следи за спазването на закона за въвеждане на еврото, Столичната община проверява дали се изпълняват сключените договори между районните кметове и фирмите доставчици. Когато договорите са нови, проверки не се правят. Установено е обаче че в районите Възраждане и "Красно село" фирма е коригирала цените от 5 януари в 12 училища.

Десислава Желязкова, директор на дирекция "Образование" в Столичната община: "Те абсолютно неправомерно са повишили цените без да спазят процедурите, които са им вписани в договора."

Свързахме се с фирмата, която е извършила нарушението. Собственикът на компанията не пожела да застане пред камерата ни, но обясни, че увеличението се налага, защото всичко е поскъпнало. В случай, че цените бъдат задържани изкуствено, това ще се отрази на качеството, добавиха от дружеството.

Десислава Желязкова, директор на дирекция "Образование" в Столичната община: "Районните кметове са провели среща с представители на фирмата и имаме уверение, че цените ще бъдат върнати към първоначалната им стойност."

Един от случаите на повишение на цените, но не заради инфлацията, а заради неправилно закръгляване при превалутиране е в столичното 36 то училище.

Луиза Накова, директор на 36-о СУ "Максим Горки": "Купонът е увеличен с пет стотинки, респективно с около 2 евроцента. Веднага уведомих фирмата, която стопанисва столовото хранене в нашето училище и съответно тяхната реакция беше, че ще бъде възстановена старата цена."

Въпреки това дружеството може да бъде глобено.

Александър Колячев, временно и. д. председател на КЗП: "Видимо има увеличение на цените в пет училища, които трябва да докажат, с около десет процента." Десислава Желязкова, директор на дирекция "Образование" в Столичната община: "Това, което искаме да призовем и от двете институции, е фирмите, които оперират в столични образователни институции, да се въздържат от увеличение на цените, тъй като извършват различни нарушения когато го правят."

От Комисията за защита на потребители продължават масовите си проверки и извън училищата.

Александър Колячев, временно и. д. председател на КЗП: "Считам, че към момента пазарът е доста спокоен, повечето търговци се държат дисциплинирано следвайки закона. Има разбира се някои отклонения и ние сме там за да ги покажем."

От ведомството се надяват, че така ще дисциплинират и останалите играчи на пазара.