Американският президент: Куба е готова за сделка

Американският президент Доналд Тръмп каза, че Куба е готова за сделка и преговаря с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио.

Белият дом изрази оптимизъм, че сделката би била лесно постижима. В интервю пред Си Ен Ен в петък Тръмп каза, че „Куба ще падне скоро“.

Американският президент усили натиска си върху Хавана след падането на режима на Николас Мадуро във Венецуела. Властите в Куба бяха основен купувач на венецуелския петрол. Под натиска на Вашингтон доставките на горива от съседните страни към Хавана са силно ограничени.