Иранците между страха и надеждата - кой управлява...
Чете се за: 14:12 мин.
8132 деца у нас растат без родителска грижа
Чете се за: 04:20 мин.
МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София...
Чете се за: 01:37 мин.
Екоминистърът за скока на цените на горивата по...
Чете се за: 09:40 мин.
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

Американският президент: Куба е готова за сделка

Чете се за: 00:52 мин.
По света
Американският президент: Куба е готова за сделка
Американският президент Доналд Тръмп каза, че Куба е готова за сделка и преговаря с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио.

Белият дом изрази оптимизъм, че сделката би била лесно постижима. В интервю пред Си Ен Ен в петък Тръмп каза, че „Куба ще падне скоро“.

Американският президент усили натиска си върху Хавана след падането на режима на Николас Мадуро във Венецуела. Властите в Куба бяха основен купувач на венецуелския петрол. Под натиска на Вашингтон доставките на горива от съседните страни към Хавана са силно ограничени.

