БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково...
Чете се за: 01:42 мин.
Американски военни превзеха петролния танкер...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Чете се за: 03:00 мин.
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:10 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Монсеньор Румен Станев е новият католически епископ на Пловдив и София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Монсеньор Румен Станев оглави Софийско-пловдивската католическа епархия. Новината бе съобщена едновременно във Ватикана от пресслужбата на Светия престол и в Пловдив - в катедралата "Свети Лудвиг" от апостолическия нунций монсеньор Лучано Суриани, представител на папата в България.

Новият водач на католиците в Пловдив и София монсеньор Румен Станев до момента бе помощен епископ на най-големият диоцез в България и епископ на Симидика. Дълги години преди това той служи като свещеник в Раковски - в енория "Пресвето Сърце Исусово" в Генерал Николаево и в "Свети Архангел Михаил" в Секирово.

Десетки вярващи, свещеници и монахини днес се събраха в пловдивската катедрала, за да чуят избраника на папа Лъв XIV и да го поздравят.

Монсеньор Лучано Суриани, папски нунций за България: "Новият епископ ще освещава, трябва да бъде добър пастир, да работи със свещениците и с всички, всеки човек носи своя личен принос и отпечатък в зависимост от характера и възрастта, но мисля, че оттук нататък ще се случат много хубави неща за диоцеза."

Снимки: БТА

#католически епископ #монсеньор Румен Станев

Последвайте ни

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
4
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
6
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Общество

Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Уличните музиканти и еврото: Получават ли вече монети и банкноти в новата валута? Уличните музиканти и еврото: Получават ли вече монети и банкноти в новата валута?
Чете се за: 02:15 мин.
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
Чете се за: 02:50 мин.
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края на януари Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края на януари
Чете се за: 03:00 мин.
Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха опашки Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха опашки
Чете се за: 05:27 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Проверки в столични училища заради увеличение на цените на купоните за детските столове Проверки в столични училища заради увеличение на цените на купоните за детските столове
Чете се за: 03:57 мин.
Още
Имиграционни агенти застреляха шофьор в Минеаполис Имиграционни агенти застреляха шофьор в Минеаполис
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица: една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ