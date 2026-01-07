Ще бъде ли обявено бедствено положение в София заради кризата с боклука

Кметът на София да обяви незабавно бедствено положение в петте района, които са най-засегнати от кризата с боклука. Това настояват от "Спаси София". Става въпрос за "Люлин", "Красно село", "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". Кметовете на "Подуяне" и "Красно село" искат предвидимост и ясен план за почистване.

Днес изтичат договорите за почистване на още две зони - Зона 2, която включва - Панчарево, "Искър" и "Кремиковци", и зона 4, където попадат "Илинден", "Надежда" и "Сердика".

От "Спаси София" и районни кметове на засегнатите квартали дадоха пресконференция на място, което не е чистено, по думите им, от Коледа. Малко преди това обаче тук пристегнаха камионите на Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

Кристиян Христов, кмет на район "Подуяне": "Две седмици, в които тук техника не е минавала, а признавам си аз съм поне радостен да видя толкова много техника на едно място. Аз лично държа да има график, да има маршрут, по който ще се работи, не за утрешния ден, а за поне една седмица напред, да има предвидимост, а това на практика не се случва." "- Как бихте описали това, което виждате? Милчо: Нетърпимо, ама какво да се прави." Йонка: "Зле я виждам, естествено. Всички я виждат." Димитрина: "Не може да се случват такива неща с боклуците. - Колко често виждате камиони да минават да събират боклуците? - Веднъж седмично. - Как се живее сред такваа купчина боклуци? - Лошо."

Общински съветници настояват за по-сериозни мерки, а районни кметове за по-дългосрочен план за почистването.

Борис Бонев, лидер на "Спаси София": "Настояваме кметът незабавно да обяви бедствено положение в тези райони. Да се обърне незабавно към държавата, а тя също да не си прави излишен пиар и да седи от страни и да наблюдава с удоволствие как София се зарива с боклуци, а да изпрати необходимата техника - багери, самосвали, камиони за боклук, хора." Цвета Николаева, кмет на район "Красно село": :Усещането в район "Красно село", ако до октомври това беше един от най-чистите райони в София, днес то изглежда като абсолютна кочина. Най-големият проблем е, че "Красно село" е обречено, както и "Люлин", защото сме в една зона, в следващите 3 до 5 години да не се подмени техниката и да се модернизира начинът на сметоизвозване."

На места и боклукът в "Люлин" не е извозван от Коледа. На метри от училище виждаме такава купчина.

Никола: "Това не е столица, вижте боклука."

София: "Наистина е абсурдно някъде да се извозва всеки ден, а на други места да се трупа три седмици, после който ще го чисти това. В момента гризачите, които живеят, те в момента се размножават много бързо заради храната и абсолютно се притеснявам, че в момента, в който се затопли ще имаме много сериозен проблем."