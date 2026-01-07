БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на...
Чете се за: 03:50 мин.
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково...
Чете се за: 01:42 мин.
Американски военни превзеха петролния танкер...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Чете се за: 03:00 мин.
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:10 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще бъде ли обявено бедствено положение в София заради кризата с боклука

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кметът на София да обяви незабавно бедствено положение в петте района, които са най-засегнати от кризата с боклука. Това настояват от "Спаси София". Става въпрос за "Люлин", "Красно село", "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". Кметовете на "Подуяне" и "Красно село" искат предвидимост и ясен план за почистване.

Днес изтичат договорите за почистване на още две зони - Зона 2, която включва - Панчарево, "Искър" и "Кремиковци", и зона 4, където попадат "Илинден", "Надежда" и "Сердика".

От "Спаси София" и районни кметове на засегнатите квартали дадоха пресконференция на място, което не е чистено, по думите им, от Коледа. Малко преди това обаче тук пристегнаха камионите на Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

Кристиян Христов, кмет на район "Подуяне": "Две седмици, в които тук техника не е минавала, а признавам си аз съм поне радостен да видя толкова много техника на едно място. Аз лично държа да има график, да има маршрут, по който ще се работи, не за утрешния ден, а за поне една седмица напред, да има предвидимост, а това на практика не се случва."

"- Как бихте описали това, което виждате?

Милчо: Нетърпимо, ама какво да се прави."

Йонка: "Зле я виждам, естествено. Всички я виждат."

Димитрина: "Не може да се случват такива неща с боклуците.

- Колко често виждате камиони да минават да събират боклуците?

- Веднъж седмично.

- Как се живее сред такваа купчина боклуци?

- Лошо."

Общински съветници настояват за по-сериозни мерки, а районни кметове за по-дългосрочен план за почистването.

Борис Бонев, лидер на "Спаси София": "Настояваме кметът незабавно да обяви бедствено положение в тези райони. Да се обърне незабавно към държавата, а тя също да не си прави излишен пиар и да седи от страни и да наблюдава с удоволствие как София се зарива с боклуци, а да изпрати необходимата техника - багери, самосвали, камиони за боклук, хора."

Цвета Николаева, кмет на район "Красно село": :Усещането в район "Красно село", ако до октомври това беше един от най-чистите райони в София, днес то изглежда като абсолютна кочина. Най-големият проблем е, че "Красно село" е обречено, както и "Люлин", защото сме в една зона, в следващите 3 до 5 години да не се подмени техниката и да се модернизира начинът на сметоизвозване."

На места и боклукът в "Люлин" не е извозван от Коледа. На метри от училище виждаме такава купчина.

Никола: "Това не е столица, вижте боклука."

София: "Наистина е абсурдно някъде да се извозва всеки ден, а на други места да се трупа три седмици, после който ще го чисти това. В момента гризачите, които живеят, те в момента се размножават много бързо заради храната и абсолютно се притеснявам, че в момента, в който се затопли ще имаме много сериозен проблем."

#кризата с боклука #боклука в София

Последвайте ни

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за спасяването на кръста
2
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за спасяването...
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на сили в Украйна
3
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за...
Българската общност във Фрайбург също отбеляза Богоявление
4
Българската общност във Фрайбург също отбеляза Богоявление
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
5
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от февруари, но не за всички
6
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Регионални

Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София, съобщават от Столичната община Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София, съобщават от Столичната община
Чете се за: 03:50 мин.
Сериозни щети в Крумовград и Кирково след пороите Сериозни щети в Крумовград и Кирково след пороите
Чете се за: 03:02 мин.
Вицепремиерът Гроздан Караджов разпореди пощата в с. Караисен да отвори още утре Вицепремиерът Гроздан Караджов разпореди пощата в с. Караисен да отвори още утре
Чете се за: 01:12 мин.
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград
Чете се за: 01:42 мин.
С традиционния обичай "Къпанак" отбелязаха Ивановден в карловския квартал "Сушица" С традиционния обичай "Къпанак" отбелязаха Ивановден в карловския квартал "Сушица"
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса мост в село в общината (СНИМКИ и ВИДЕО) Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса мост в село в общината (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ) Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера" Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края на януари
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: От "Спаси София" призоваха...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ