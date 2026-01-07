БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сняг и поледици в Европа: Зимата отмени полети и прекъсна трафика

Сняг и поледици предизвикаха транпортен хаос в Северозападна Европа , но и радост за други, които се придвижваха из заснежения Париж с шейни и ски. Бурята "Горети" нахлу от атлантическото крайбрежие и удари френската столица с обилни снеговалежи, което доведе до отмяна на полети, задръствания и прекъсвания в трафика на транспорта.

Френската гражданска авиация поиска от авиокомпаниите да намалят с 40% полетите на главното международно летище "Шарл дьо Гол" и с 25% полетите на по-малкото" Орли".

На летището в Амстердам бяха отменени 600 полета. Международното летище в Брюксел също се сблъска с отменени полети и закъснения.

Испания е изправена пред сняг и необичаен студ, температурите в Германия паднаха до минус 10 градуса.

#Западна Европа #зима #трафик #сняг #Париж

