Контролът над Гренландия: Тръмп разглежда варианти да придобие острова с военна сила

Съединените щати засилиха реториката за Гренландия след операцията за сваляне на Николас Мадуро във Венецуела. Доналд Тръмп обсъжда различни варианти за придобиването на острова, включително с използването на военна сила, съобщи Белият дом. Изявлението беше направено часове, след като европейски лидери излязоха със съвместна позиция, че Гренландия принадлежи на своя народ и само Дания и Гренландия трябва да решават въпросите за тях.

Доналд Тръмп повтаря една и съща фраза, направи го и през уикенда на връщане от имението си в Мар-а-Лаго.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Нуждаем се от Гренландия от гледна точка на националната сигурност и ЕС има нужда от нас за това и те го знаят."

Гренландия е обект на интерес още от първия мандат на Тръмп, но за първи път американската администрация втвърди реториката, заявявайки че за постигането на тази цел се разглежда и вариант с военни средства. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит уточни, че придобиването на Гренландия е приоритет на фона на активността на Русия и Китай в Арктика.

Дания също втвърди тона. Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че използването на военна сила за Гренландия ще сложи край на НАТО.

Мете Фредериксен, министър-председател на Дания: "В този конфликт не са въвлечени само Дания и Гренландия. Има силна европейска подкрепа от всички големи европейски държави и Канада. Има декларация на ЕС от миналата година, подписана от всичките 27 страни членки. Ситуацията е сериозна, но не можем да бъдем сигурни, че ще променим позицията на Съединените щати. И тогава ще трябва да отстояваме нашата."

Дания и Гренландия поискаха среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който беше цитиран от американски издания да казва, че САЩ имат намерение да купят Гренландия. След изявлението на седем държави от ЕС, сред които Франция, Германия и Великобритания, че сигурността в Арктика трябва да бъде постигната колективно от НАТО, в това число и САЩ, френският президент Макрон заяви:

Еманюел Макрон, президент на Франция: "За мен не съществува сценарий, при който Съединените щати биха се оказали в положение да нарушат датския суверенитет. Гренландия е под датски суверенитет и ще остане такава. Знам, че американците ще продължат да работят с нас за мир и сигурност в Европа."

снимки: БТА, БГНЕС

Островът с 57 хиляди души население е апетитна хапка за Вашингтон заради стратегическото си положение - карта. Поемайки контрол над Гренландия, американците получават достъп до Северния морски път - най-краткият маршрут по вода между Европа и Азиатско-тихоокеанския регион, който е с 40% по-бърз от този през Суецкия канал. През последните години Гренландия става все по-интересна и заради природните ресурси. С глобалното затопляне топенето на ледниците разчиства пътя към находища от суровини като злато, цинк, желязо и уран. Оценките са, че Гренландия притежава 25 от 30 критични за ЕС суровини.