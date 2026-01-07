Традициите на Ивановден

На Ивановден в павликенското село Караисен по традиция пресъздадоха обичая "Иванови влачуги". Местните хора вярват, че чрез него прогноват лошите сили и проправят път на доброто през новата година.

От незапомнени веремена на Ивановден в Караисен на Срещната чешма в селото "довлачват" имениците, младите момчета и момчета и младоженците.

Стефан Николов – кмет на с. Караисен: "Влачуги е поради простата причина, че зимно време е студено. И самият ритуал е свързан с изкъпване в студената вода. Някои от хората се отнасят благосклонно към това да бъдат изкъпани, но други, особено младоженци и млади булки, се дърпат от студената вода. За това доброзорно трябва да ги заведем и да бъдат пречистени."

Според вярванията на Ивановден водата е пречистена и има магически сили.

Диана Митева – музеолог: "На 6 януари водата спира и се самокръщава, т.е. тя се пречиства. И затова на 7-и тя е със силни магически, репродуктивни способности и затова се окъпват младоженците, за да имат деца."

Всяка дума, която се изрича на този ден също има специално значение.

Галя Личева – читалище "Добра надежда": "Хайде, младоженци, да ви се роди момченце, като свето кръщенце, на кръста му на фарка, в ръка му златна цъфарка, да бяга по тъмни пътища, да бяга след млади моми, като баща си на млади години. Амин!"

В Караисен вярват, че традициите са това, което винаги ни обединява.