Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха опашки

От днес започна изплащането на първите пенсии в евро. Над 2 милиона пенсионери в страната ще получат средствата си в новата валута. Изплащането на пенсиите ще продължи до 20 януари. Хората могат да видят размера им онлайн или на място в приемните на НОИ в цялата страна. Над 60% от пенсионерите получават парите си по банков път. Преводите на сумите ще бъдат извършени още днес. Още от рано сутринта пред пощенски клонове в страната се образуваха големи опашки.

Юлка Божилова получава пенсията си от бланков клон в столичния район "Люлин". Не се притеснява за новата валута, тъй като е отделила време да се запознае с евробанкнотите и монетите.

Юлка Божилова, пенсионер: "Виждам, че нормално върви и вече познавам и преброих си сама парите."

Бързо и без проблеми пенсията си взима и Дора Радкова, но признава, че все още изпитва затруднения с разпознаването на новата валута.

Дора Радкова, пенсионер: "Плащат много точно, с усмивка, любезни, знаят, че и за нас е много трудно сега и са много внимателни."

БНТ: Имахте ли някакви притеснения на идване тук?

- Имам притеснения защото все още не разбирам от парите, не съм ги научила. За всичко се консултирам със съседите.

Пред пощенските клонове в Бургас също се извиха дълги опашки - още в ранните часове по тъмно и преди началото на работния ден, въпреки че офисът отваря в 7:30 часа. Някои хора чакаха пред клона 40–50 минути преди той да отвори.

- Не се притеснявам, аз съм свикнал съм да боравя с чужди пари. - Нямам никакво притеснение, трябваше да стане много отдавна еврото, да мине, да се оправи всичко. Аз съм доволен.

Въпреки че хората бяха спокойни относно получаването на парите в евро, някои от тях изразиха недоволство от ниските пенсии. А струпване на хора имаше и пред банковите клонове, от които някои пенсионери получават средствата си.

Лиляна Драгова, управител на банков клон: "Парите са осигурени. Процесът върви нормално. Абсолютно нормално е, че ще бъде малко по-бавен, защото за първи път изплащаме пенсии в евро, а клиентите виждат тези банкноти за първи път. Но всичко върви коректно. Опашката се обслужва бързо и ще обслужим всички клиенти нормално."

Във всички банкови и пощенски клонове има засилено полицейско присъствие.

инсп. Младен Свиленов, "Охранителна полиция", 9-то РУ - СДВР: "Рисковите ще бъдат сведени до минимум. Ние сме с тази цел тук да осигурим полицейско присъствие и да помагаме на гражданите. БНТ: Ще ги насочвате или ще отговаряте ли на техни въпроси? - Да, най-вече ние сме тук за това, да им помагаме и при необходимост да им оказваме съдействие при проблеми."

Полицаите съветват хората да преброят парите си в клона на банката или пощата, а не извън него.