В леден капан: Отменени полети и транспортен хаос в Западна Европа

Снегът преобрази Париж в зимна картичка, но това предизвика транспортен хаос.

Заради поледиците нито един автобус не се движи във френската столица. Много влакове закъсняват или са отменени. Отменени са и 140 полета на двете основни парижки летища. Затворени са училища и университети, въведени са ограничения на скоростта по пътищата. Затруднения има и за зареждането на хранителните магазини.

Около 40 са отменените полети на летище "Завентем" в Брюксел. Стотици полети бяха отменени през последните дни и в Амстердам, повече от хиляда души прекараха нощта на летище "Схипхол" поради невъзможност да излетят. Минусовите температури и снега затвориха 400 училища в Шотландия.

снимки: БТА