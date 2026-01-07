В леден капан: Отменени полети и транспортен хаос в Западна Европа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:32 мин.

Ива Стойкова
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Заради поледиците нито един автобус не се движи в Париж, много влакове закъсняват или са отменени

Снимка: БТА
Снегът преобрази Париж в зимна картичка, но това предизвика транспортен хаос.

Заради поледиците нито един автобус не се движи във френската столица. Много влакове закъсняват или са отменени. Отменени са и 140 полета на двете основни парижки летища. Затворени са училища и университети, въведени са ограничения на скоростта по пътищата. Затруднения има и за зареждането на хранителните магазини.

Около 40 са отменените полети на летище "Завентем" в Брюксел. Стотици полети бяха отменени през последните дни и в Амстердам, повече от хиляда души прекараха нощта на летище "Схипхол" поради невъзможност да излетят. Минусовите температури и снега затвориха 400 училища в Шотландия.

снимки: БТА

