ИЗВЕСТИЯ

Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча...
Чете се за: 01:17 мин.
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:02 мин.

Летището в Брюксел предвижда закъснения на полетите заради очакван снеговалеж

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Летището в Брюксел предвижда закъснения на полетите заради очакван снеговалеж
Летището в Брюксел предупреди, че утре са възможни закъснения на полетите заради очакваните снеговалежи. Според метеоролози, цитирани от местни медии, в последните дни в страната на места се наблюдава натрупване на снежна покривка до 10 сантиметра.

Зимното време по-рано тази седмица стана причина за затруднения в работата на летищата в Париж и Амстердам, но аерогарата в белгийската столица досега се справи, без да се налага да отменя полети. За утре се предвижда валежите от сняг над Белгия да бъдат особено интензивни и пътниците са предупредени да се явяват за полет по-рано, като предвидят допълнително време за достигане до терминалите.

Полетите ще се бавят също заради нуждата от почистване на пистите и допълнителна обработка на самолетите срещу заледяване. На ден летището в белгийската столица обслужва по около 400 полета.

