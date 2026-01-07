Кризата с боклука в София: От "Спаси София" призоваха кмета Терзиев да обяви бедствено положение

Кметът на София да обяви незабавно бедствено положение в петте района, които са най-засегнати от кризата с боклука. Това настояват от Спаси София. Става въпрос за "Люлин", "Красно село", "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне".

Отново планини от боклук на някои места в "Хаджи Димитър", но ситуацията е подобна и в другите засегнати квартали.

Иначе по-рано тази сутрин от "Спаси София" организираха пресконференция, заради кризата с боклука. Мястото беше съобщено два часа преди началото, а когато пристигна екипът на "Света и у нас" видя няколко камиона на столичното предприятие за третиране на отпадъци да почистват контейнерите точно там.

По думите на Борис Бонев те са пренасочени най-вероятно от "Слатина".

Той настоява кметът да обяви бедствено положение и дори се обърне за помощ към държавата. А кметовете на "Подуяне" и "Красно село" искат предвидимост и ясен план за почистване.

Борис Бонев, лидер на “Спаси София”: "Настояваме кметът незабавно да обяви бедствено положение в тези райони. Какво ще позволи обявяването на извънредно положение - мобилизация на техника и други мерки предвидени в Закона за извънредно поведение на Столична община, но и на държавните институциии."

Кристиян Христов, кмет на район "Подуяне": "По график в днешния ден почистването е за "Сухата река", да се събере цялата налична техника за "Подуяне" в един квартал на ден. Така че вторник вчера се почистваше "Хаджи Димитър", днес "Сухата река", утре "Левски", след това да се повтори, за да може да има масово почистване, така че да не се пропускат кофи, да няма ситуация, в която една кофа е препълнена и не е събирана със седмици, а друга, съседната да се събира всеки ден. За мен е важно всяка една точка да се почиства регулярно. Когато техниката не достига, да, нека бъде през ден, през два, но да има последователност в действията, а не хаос, какъвто наблюдаваме досега."

Цвета Николаева, кмет на район “Красно село”: "Усещането в район "Красно село", ако до октомври това беше един от най-чистите райони в София, днес то изглежда като абсолютна кочина. Най-големият проблем е, че "Красно село" е обречено, както и "Люлин", защото сме в една зона, в следващите 3 до 5 години да не се подмени техниката и да се модернизира начина на сметоизвозване. Подписвайки този договор ние сме наясно, че нищо няма да се модернизира."

От "Спаси София" ще внесат доклади за промяна на Наредбата за местни данъци и такси, според която хората да бъдат компенсирани във времето, в което не са получавали услугата.

Настояват и за опрощаване на такса битови отпадъци за живущите в засегнатите райони за минимум 3 месеца.

снимки: БГНЕС, БНТ

От общината на този етап позиция все още няма.

Вижте повече в прякото включване на Цанка Николова