Проблемите с боклука в София продължават и след празниците

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка. Тя беше поискана още през ноември от кмета на София Васил Терзиев. Днес той я прие и от утре Панайотова не е на работа. Временно изпълняващ длъжността ще е Боян Недев, който я заместваше, докато тя беше в дълъг болничен. Панайотова ще бъде гост утре в сутрешния блок на БНТ "Денят започва".

От общината коментираха задълбочилата се през почивните дни криза с боклука.

И в зона 3, която включва "Подуяне", "Изгрев" и "Слатина" и зона 6 - която включва "Люлин" и "Красно село" не достигала техника.

Отговорните за сметосъбирането уверяват, че изоставането ще бъде наваксано. В това време обаче в социалните мрежи е пълни със сигнали за преливащи кофи и купища с боклуци около тях.

Силният вятър пък разпиля отпадъците и дори се стига и до куриози.

Матрак оставен до кофите в "Люлин" излетя и се закрепи върху клоните на дърво. Активни граждани призоваха собственика на автомобила под него , да го премести, за да не пострада. Други пък се пошегуваха, че вятърът от вчера активно се в включил в събирането на боклука, както и че пликчетата по дърветата са новата коледна украса в квартала.

"Да ви кажа мисля, че за последно преди две или три седмици последно са събрали боклука. Нямаме вредители засега, като плъхове , но се очаква!"

От първи януари освен за "Красно село", предприятието "Софекострой" отговаря и за целия "Люлин". Отпадъците се извозват с общо 18 камиона, а след 30 януари се очакват още.

Даниел Йорданов, директор на "Софекострой": Кой ще събере разпиляния от вятъра боклук, по всички дървета има пликове? Съвместно с районната администрация работим по план за събиране на тези боклуци. Как ще ги съберете, имате ли такива стълби? Заповядайте и ще видите!

Техника и работници не достигат и в "Слатина", "Подуяне" и "Гео Милев".





От столичното предприятие за третиране на отпадъци се оправдаха с поредицата от дълги почивни дни и правото на служителите им да си вземат болничен и отпуск.

Николай Савов, директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци: "Ще наваксаме до края на седмицата с всички райони, да основно се поддържат основните пътни артерии и умоляваме гражданите да ползват основните кофи, защото там могат да минават денонощно камиони."

Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева припомни, че за Зона 3 - "Изгрев", "Слатина" и Подуяне", в момента тече обжалване на процедурата на обществената поръчка.





