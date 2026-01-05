Новият български сериал „Мамник“ стартира в четвъртък

Най-новият български сериал "Мамник" стартира на 8 януари, четвъртък, по БНТ 1 от 21:00 ч. Сюжетът е криминална мистерия с трилър елементи и загадъчна любовна история, вдъхновена от едноименния бестселър на писателя Васил Попов.

Действието се развива в село Вракола, където жителите се изправят срещу древното зло „Мамник“ – крилата демонична птица от българския фолклор. В главните роли са младите актьори Екатерина Лазаревска, Гринго-Богдан Григоров, Мариян Стефанов и Йордан Ръсин, заедно с големи имена от киното и театъра.