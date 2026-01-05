Първи учебен и работен ден с еврото в България

Днес в България е първият работен и учебен ден с еврото. Новата валута вече се използва и в училищните столове, лавки и при други плащания, свързани с учебния процес. Цените са показани както в левове, така и в евро.

До края на януари е разрешено плащането в брой и с двете валути. Рестото по правило се връща в евро, но може и в лева, ако няма наличност. В повечето училища родителите избират менюто в стола плащат през електронни платформи, което намалява нуждата децата да носят пари и минимизира риска от грешки.

Продължават масовите проверки от НАП и Комисията за защита на потребителите, които следят за коректно превалутиране и необосновано повишение на цените. Не се очакват сериозни проблеми с преминаването към еврото в учебните заведения.