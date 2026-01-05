Сменяме левовете в евро и в пощите - 2230 станции в странната обменят валутата безплатно

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Опашки пред БНБ в първия работен ден за 2026 година

сменяме левовете евро пощите 2230 станции странната обменят валутата безплатно
Слушай новината

Опашки пред БНБ в първия работен ден за 2026 година. Хора чакаха с часове за стартови пакети с евромонети и обмяна на валута. В населените места, където няма банкови клонове, хората могат да обменят пари в пощата. Станциите в 2230 населени места в страната предлагат услугата безплатно. Опашката пред БНБ не намаля през целия ден.

„Не мърда, тук чакаме…“

„За да си обменя левовете, които ми останаха.“

„На опашката съм, защото имам много стотинки и в банката отказаха да ги обменят, и идвам тук.“

Според Закона за въвеждане на еврото до края на юни банките обменят безплатно неограничено количество банкноти и монети. Опашки пред офисите на петте търговски банки, които посетихме, нямаше. Пред обменните бюра също беше спокойно.

„От Коледа децата ми дадоха по 100 лева и сега да си ги сменя в евро.“

В обменните бюра смяната на левове в евро може да е по курс, различен от определения от БНБ. В населените места без банки и обменни бюра хората могат да сменят валута безплатно в 2230 пощенски станции. В село Мрамор до обяд левове в евро са обменили трима души.

Катя Йовчева, пощенски служител в село Мрамор: „Няма пет минути, бързо става. Просто хората тук в селото разчитат повече на пощите. Имат повече доверие. Не им се ходи по банки, там има по-големи опашки.“

Лидия Ангелова е чакала първия работен ден, за да обмени левове в евро.

Лидия Ангелова: „Да мога да си пазарувам с тях, с евро. Вече трябва бързо да свикнем. Изчислих си всичко, което трябва, за да са ми кръгли еврото по курса 1.95583 и ги направих със стотинки, всичко да е точно еврото.“

В пощенските станции обменят до 1000 лева без предварителна заявка.

Катя Йовчева, пощенски служител в село Мрамор: „Има заявки за големи суми, които между 3 и 5 работни дни ще бъдат доставени.“

Максималната сума, която може да се обменя в пощата, е 10 хиляди лева на ден. Услугата се предлага в около 950 станции.

Гроздан Караджов, министър на транспорта: „Първата обмяна изобщо в поща в България стана в село Стамболийски, Хасковско. Във всички пощенски станции получаваме вече информация, че върви, няма голям наплив от желаещи да сменят. Но успешно сработват и новите принтери, и новите броячни машини.“

В пощенските станции в няколко варненски села, които посетихме, желаещи да обменят левове в евро нямаше.

