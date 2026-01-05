БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Станислав Генчев: Целим да се представим по-добре през пролетта отколкото през есента

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
Старши треньорът на Локомотив София говори за новите попълнения, контузените футболисти и познанството си с Димитър Пенев.

Станислав Генчев: Целим да се представим по-добре през пролетта отколкото през есента
Старши треньорът на Локомотив София Станислав Генчев се надява отборът му да прояви повече зрялост през втората част от сезона в Пъра лига.

На днешната първа тренировка за 2026-а година Генчев заяви, че в доста от мачовете „червено-черните“ са доминирали, играли са по-добре, но не са печелили. Именно умението да се печелят мачовете е нещото, което той иска да види.

„Дай Боже да бъдем здрави през новата година. Това е най-важното, както за нашите футболисти, така и за вас, за семействата и потребителите на вашите медии. Пожелавам здраве и успех през новата година. Настроението е добро. Започваме подготовка за новия полусезон и ще направим всичко възможно да се представим по-добре през пролетта отколкото през есента“, започна Генчев.

Наставникът на „червено-черните“ обясни какви са новите попълнения и каква ще бъде зимната селекция.

„С нас подписа Иван Лагунджич. Хърватски футболист, за последно е играл в Австрия, в тамошната втора дивизия. Той играе на поста десен защитник. Очакваме да има най-много двама нови, но това ще се реши в процеса на подготовката и възможностите, които ни се откриват“, допълни той.

В края на ноември към Локомотив се присъедини бившия футболист на Ливърпул и Дарби Каунти Джордан Айб, който обаче все още не може да намери най-доброто си състояние. При предстоящата зимна подготовка в турския курорт Белек, би трябвало да възвърне формата си.

„От него зависи. Сега вече в приятелските мачове, които предстоят, той ще вземе участие. Има възможност да се подготви от първия ден със своите съотборници, което е изключително важно за него. Но само от него зависи кога ще се появи в игра в официален мач“, добави специалистът.

Анте Аралица и Симеон Славчев са трайно контузени от есента. Аралица страдаше от разкъсване на ахилесово сухожилие и излизането му от отбора дойде в началото на ноември. Славчев пък дълго лекуваше проблем със същото сухожилие, но при връзката с петата.

„Виждате, че Симеон Славчев и Анте Аралица са с нас. За Аралица ще трябват още поне десетина дни, за да се включи наравно с останалите и евентуално в последния приятелски мач в Турция може да вземе участие. Много по-важно е той да направи базовата физическа подготовка, която му е нужна заради дългото отсъствие. Симеон Славчев започва от днес наравно с останалите и се надявам да няма повече проблеми, за да можем да ги използваме през втория полусезон. Митко Митков направи операция и ще пропусне лагера в Турция и след това ще се включи наравно със съотборниците си“, обясни наставникът.

Генчев беше помолен да каже личното си усещане от загубата на Димитър Пенев. Легендарният бивш футболист и национален треньор си отиде на 3-и февруари, а днес цялата футболна общественост го изпрати на траурна церемония на Националния стадион „Васил Левски“.

„За мене беше чест, че познавах този човек – най-великият български треньор, който остави след себе си изключително голяма следа в българския футбол. Нормално е да го почетем тук с минута мълчание, все пак той е започнал пътя си в Локомотив София. И е дал толкова много не само за Локомотив София, но и за целия български футбол“, завърши Генчев.

Вижте цялото интервю във видеото.

