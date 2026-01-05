Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се изправя пред съда

Венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес се изправят пред съд в Ню Йорк, където ще им бъдат повдигнати обвинения. Двамата бяха отведени от дома им в Каракас в малките часове на нощта в събота и транспортирани на американска земя, където ще бъдат съдени по редица тежки обвинения, включително наркотероризъм. Доналд Тръмп отправи предупреждение както към новия венецуелски президент за евентуална втора вълна от удари, така и към Колумбия и Куба.

Окован с белезници и строго охраняван, Николас Мадуро беше доведен в съд в Манхатан, за да му бъдат повдигнати обвинения. Още в първите часове след залавянето на венецуелския лидер и съпругата му Силия Флорес срещу тях се появиха нови обвиненията от американските власти.

Делото носи гръмкото име "САЩ срещу Мадуро". Първото семейство на Венецуела ще отговаря пред американския съд за наркотероризъм, внос на кокаин в Съединените щати, притежание на автоматични оръжия и друг боен арсенал и намерения те да бъдат използвани срещу САЩ.

Малко се говори за ролята на първата дама Силия Флорес - 69-годишната съпруга на Николас Мадуро е юрист по образование и често е наричана "сивия кардинал" на Венецуела. Двамата се запознават, когато преди години Флорес е сред адвокатите на Уго Чавес. Дълги години тя е и председател на парламента, но името ѝ се свързва и с редица корупционни скандали и връзки с наркокартели.

Според юристи Мадуро ще настоява пред съда, че се ползва с имунитет, в качеството си на държавен глава на суверенна държава. Очаква се искът му да не бъда уважен с аргумент, че Вашингтон не го признава за легитимен лидер.

В Каракас досегашният вицепрезидент Делси Родригес положи клетва като президент. Доналд Тръмп ѝ отправи предупреждение, че нова вълна от удари е възможна, ако не сътрудничи на Вашингтон. На въпрос кой всъщност управлява Венецуела, отговори така:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не ме питайте кой е на власт, защото ще ви дам противоречив отговор. - Какво означава това? - Означава, че ние сме на власт."

Ще има избори тогава, когато има стабилност във Венецуела, каза още Тръмп. Сега приоритет за американския президент е венецуелският петрол.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Нашите петролни компании ще направят огромни инвестиции там. Ще възстановят петролната инфраструктура. Компаниите вече са готови да започнат работа."

Тръмп отправи заплахи към Колумбия и Куба, като не изключи военна намеса и там. По думите му, властите в Колумбия трябва да направят всичко по силите си да ограничат доставките на кокаин към САЩ, за да не ги застигне същата съдба като Венецуела. А режимът в Куба няма да издържи дълго сега, когато няма Мадуро зад гърба си, смята американският президент.

Съветът за сигурност на ООН се събира на извънредно заседание по искане на Колумбия заради американските удари във Венецуела. Китай и Иран - близки съюзници на Каракас, продължават да настояват за освобождаването на Николас Мадуро.

Венецуелският лидер ще очаква присъдата си във федералния затвор в Бруклин, често наричан "Адът на земята". Центърът за задържане е известен с тежките си условия и вълната от насилие. Твърди се, че Мадуро е сам в килия, в която ще прекарва 23 часа в денонощието, ще има и 1 час, в който да се разхожда.