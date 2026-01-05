БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се изправя пред съда

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Запази
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се изправя пред съда
Слушай новината

Венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес се изправят пред съд в Ню Йорк, където ще им бъдат повдигнати обвинения. Двамата бяха отведени от дома им в Каракас в малките часове на нощта в събота и транспортирани на американска земя, където ще бъдат съдени по редица тежки обвинения, включително наркотероризъм. Доналд Тръмп отправи предупреждение както към новия венецуелски президент за евентуална втора вълна от удари, така и към Колумбия и Куба.

Окован с белезници и строго охраняван, Николас Мадуро беше доведен в съд в Манхатан, за да му бъдат повдигнати обвинения. Още в първите часове след залавянето на венецуелския лидер и съпругата му Силия Флорес срещу тях се появиха нови обвиненията от американските власти.

Делото носи гръмкото име "САЩ срещу Мадуро". Първото семейство на Венецуела ще отговаря пред американския съд за наркотероризъм, внос на кокаин в Съединените щати, притежание на автоматични оръжия и друг боен арсенал и намерения те да бъдат използвани срещу САЩ.

Малко се говори за ролята на първата дама Силия Флорес - 69-годишната съпруга на Николас Мадуро е юрист по образование и често е наричана "сивия кардинал" на Венецуела. Двамата се запознават, когато преди години Флорес е сред адвокатите на Уго Чавес. Дълги години тя е и председател на парламента, но името ѝ се свързва и с редица корупционни скандали и връзки с наркокартели.

Според юристи Мадуро ще настоява пред съда, че се ползва с имунитет, в качеството си на държавен глава на суверенна държава. Очаква се искът му да не бъда уважен с аргумент, че Вашингтон не го признава за легитимен лидер.

В Каракас досегашният вицепрезидент Делси Родригес положи клетва като президент. Доналд Тръмп ѝ отправи предупреждение, че нова вълна от удари е възможна, ако не сътрудничи на Вашингтон. На въпрос кой всъщност управлява Венецуела, отговори така:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не ме питайте кой е на власт, защото ще ви дам противоречив отговор.

- Какво означава това?

- Означава, че ние сме на власт."

Ще има избори тогава, когато има стабилност във Венецуела, каза още Тръмп. Сега приоритет за американския президент е венецуелският петрол.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Нашите петролни компании ще направят огромни инвестиции там. Ще възстановят петролната инфраструктура. Компаниите вече са готови да започнат работа."

Тръмп отправи заплахи към Колумбия и Куба, като не изключи военна намеса и там. По думите му, властите в Колумбия трябва да направят всичко по силите си да ограничат доставките на кокаин към САЩ, за да не ги застигне същата съдба като Венецуела. А режимът в Куба няма да издържи дълго сега, когато няма Мадуро зад гърба си, смята американският президент.

Съветът за сигурност на ООН се събира на извънредно заседание по искане на Колумбия заради американските удари във Венецуела. Китай и Иран - близки съюзници на Каракас, продължават да настояват за освобождаването на Николас Мадуро.

Венецуелският лидер ще очаква присъдата си във федералния затвор в Бруклин, често наричан "Адът на земята". Центърът за задържане е известен с тежките си условия и вълната от насилие. Твърди се, че Мадуро е сам в килия, в която ще прекарва 23 часа в денонощието, ще има и 1 час, в който да се разхожда.

#удари срещу Венецуела #Доналд Тръмп #Николас Мадуро #Венецуела

Последвайте ни

ТОП 24

Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове
1
Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове
Залозите за хазартни игри – само в евро
2
Залозите за хазартни игри – само в евро
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Как беше заловен Мадуро? – президентът Тръмп разкри подробности за операцията
4
Как беше заловен Мадуро? – президентът Тръмп разкри...
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
5
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
6
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
5
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
6
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...

Още от: Латинска Америка

Съветът за сигурност на ООН се събира на спешна среща заради действията на САЩ във Венецуела
Съветът за сигурност на ООН се събира на спешна среща заради действията на САЩ във Венецуела
Между силата и правото: Анализ на Георги Милков какво означава отвличането на Мадуро Между силата и правото: Анализ на Георги Милков какво означава отвличането на Мадуро
Чете се за: 08:57 мин.
Как се отразява случващото се между Венецуела и САЩ на цените на горивата? Как се отразява случващото се между Венецуела и САЩ на цените на горивата?
Чете се за: 04:22 мин.
Симеон Гаспаров: Нова година - нов хаос в света Симеон Гаспаров: Нова година - нов хаос в света
Чете се за: 02:00 мин.
Тръмп заплаши с военна операция и Колумбия Тръмп заплаши с военна операция и Колумбия
Чете се за: 01:17 мин.
Как беше заловен Мадуро? – президентът Тръмп разкри подробности за операцията Как беше заловен Мадуро? – президентът Тръмп разкри подробности за операцията
Чете се за: 06:02 мин.

Водещи новини

Гори склад за батерии в Хасково
Гори склад за батерии в Хасково
Чете се за: 00:10 мин.
У нас
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца за 2025 г. София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца за 2025 г.
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Съветът за сигурност на ООН се събира на спешна среща заради действията на САЩ във Венецуела Съветът за сигурност на ООН се събира на спешна среща заради действията на САЩ във Венецуела
Чете се за: 03:55 мин.
По света
МВнР: България изразява безпокойство от отклоненията на Скопие от...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Български футбол
"Приказен свят": Леденият фестивал в Харбин отваря врати...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ