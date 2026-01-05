Протестите в Иран продължават: Тръмп с поредно предупреждение към Техеран

Протестите в Иран продължават девети ден. Според международни организации за защита на човешките права демонстрации има в 26 от 31 провинции, включително в столицата Техеран.



До момента е потвърдена смъртта на 19 протестиращи и един служител на реда. Недоволството започна заради обезценяването на местната валута и тежката икономическа ситуация, но се чуват и политически лозунги. Днес председателят на парламента каза, че исканията на демонстрантите трябва да бъдат чути и да послужат като основа за промяна. Но добави, че всяка намеса на "чуждестранни" агенти ще бъде пресечена.

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път предупреди, че Иран ще бъде "ударен много силно" ако убива протестиращи. Това е най-мащабното недоволство в Иран от 2022 година, когато протестите бяха предизвикани от смъртта на млада жена.



