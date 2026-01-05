БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

Протестите в Иран продължават: Тръмп с поредно предупреждение към Техеран

Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 01:02 мин.
По света
До момента е потвърдена смъртта на 19 протестиращи и един служител на реда

Протестите в Иран продължават: Тръмп с поредно предупреждение към Техеран
Протестите в Иран продължават девети ден. Според международни организации за защита на човешките права демонстрации има в 26 от 31 провинции, включително в столицата Техеран.

До момента е потвърдена смъртта на 19 протестиращи и един служител на реда. Недоволството започна заради обезценяването на местната валута и тежката икономическа ситуация, но се чуват и политически лозунги. Днес председателят на парламента каза, че исканията на демонстрантите трябва да бъдат чути и да послужат като основа за промяна. Но добави, че всяка намеса на "чуждестранни" агенти ще бъде пресечена.

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път предупреди, че Иран ще бъде "ударен много силно" ако убива протестиращи. Това е най-мащабното недоволство в Иран от 2022 година, когато протестите бяха предизвикани от смъртта на млада жена.

#Тръмп #Иран #протести

