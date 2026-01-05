БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

Нова седмица на преговори за Украйна: Рокади по високите военни етажи

Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Утре в Париж ще разговарят представители на Коалицията на желаещите, водена от Франция и Великобритания

нова седмица преговори украйна рокади високите военни етажи
Снимка: БТА
Най-малко две са жертвите на поредната руска атака срещу столицата Киев.

Освен жилищни блокове и критична енергийна инфраструктура, е засегната и болница в украинската столица.

Русия обяви, че в последните часове е обезвредила над 50 дрона на територията на няколко руски региона.

Поредна рокада по високите военни етажи в Украйна - началникът на службата за сигурност Василий Малюк напуска поста си. Смятаният за един от най-успешните ръководители на службата остава в системата и ще отговаря за специални операции.

Като част от усилията за мир, в Киев се срещнаха началниците на генералните щабове на страните съюзници на Украйна.

А утре в Париж ще разговарят представители на Коалицията на желаещите, водена от Франция и Великобритания.

#преговори за мир в Украйна #войната в Украйна

