Нова седмица на преговори за Украйна

Двама души загинаха при атака срещу украинската столица Киев и района тази нощ. Това са първите жертви на конфликта през новата година.

Спешните екипи са евакуирали 25 души от болница в столицата. Атакувани са обекти от критичната инфраструктура в Киевска област. Нанесени са щети на жилищен блок, няколко къщи, производствени помещения и складове. Има прекъсване на тока. Взривове е имало и в Харков.

Украинският президент Володимир Зеленски каза във вечерното си обръщение, че предстои нова седмица на дипломатически усилия за прекратяване на войната. За днес в Киев е предвидена среща на началниците на генералните щабове на страните съюзници на Украйна. Утре в Париж ще има среща на "Коалицията на желаещите", водена от Франция и Великобритания.