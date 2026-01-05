БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 04:30 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

Нова седмица на преговори за Украйна

Диана Симеонова
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Нова седмица на преговори за Украйна
Снимка: АП/БТА
Двама души загинаха при атака срещу украинската столица Киев и района тази нощ. Това са първите жертви на конфликта през новата година.

Спешните екипи са евакуирали 25 души от болница в столицата. Атакувани са обекти от критичната инфраструктура в Киевска област. Нанесени са щети на жилищен блок, няколко къщи, производствени помещения и складове. Има прекъсване на тока. Взривове е имало и в Харков.

Украинският президент Володимир Зеленски каза във вечерното си обръщение, че предстои нова седмица на дипломатически усилия за прекратяване на войната. За днес в Киев е предвидена среща на началниците на генералните щабове на страните съюзници на Украйна. Утре в Париж ще има среща на "Коалицията на желаещите", водена от Франция и Великобритания.

