Властите в Украйна наредиха евакуацията на над 3000 деца заедно с родителите им

Украинските власти наредиха днес евакуацията на над 3000 деца заедно с техните родители от около четиридесет населени места в Запорожка и Днепропетровска област, в които руските сили постигнаха напредък през последните месеци, предаде Франс прес.

„Поради трудната ситуация със сигурността беше взето решение за принудителна евакуация на повече от 3000 деца и техните родители от 44 населени места, разположени на фронтовата линия в Запорожка и Днепропетровска област“, заяви в „Телеграм“ украинският министър на възстановяването на страната Олексий Кулеба.

По думите му през последните дни на декември вече са били извършени евакуации и в северната украинска Черниговска област.

„Общо 150 000 души са били евакуирани от фронтовите зони към по-безопасни региони от 1 юни (2025 г.). Сред тях има около 18 000 деца“, уточни Кулеба.

Обявяването на евакуация на цивилни от украинските власти показва мащаба на настъплението на руските сили по фронта, които са на път да застрашат нови населени места, отбелязва Франс прес.

Повечето принудителни евакуации на цивилни в Украйна през последните години бяха извършени в източната Донецка област, където се съсредоточават основните бойни действия. Но руската армия напредва и в Днепропетровска област, където е навлязла през лятото на 2025 г., както и в Запорожка област, където фронтът не помръдваше в продължение на години.