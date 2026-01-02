БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Властите в Украйна наредиха евакуацията на над 3000 деца заедно с родителите им

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Запази
властите украйна наредиха евакуацията 3000 деца заедно родителите
Снимка: БТА
Слушай новината

Украинските власти наредиха днес евакуацията на над 3000 деца заедно с техните родители от около четиридесет населени места в Запорожка и Днепропетровска област, в които руските сили постигнаха напредък през последните месеци, предаде Франс прес.

„Поради трудната ситуация със сигурността беше взето решение за принудителна евакуация на повече от 3000 деца и техните родители от 44 населени места, разположени на фронтовата линия в Запорожка и Днепропетровска област“, заяви в „Телеграм“ украинският министър на възстановяването на страната Олексий Кулеба.

По думите му през последните дни на декември вече са били извършени евакуации и в северната украинска Черниговска област.

„Общо 150 000 души са били евакуирани от фронтовите зони към по-безопасни региони от 1 юни (2025 г.). Сред тях има около 18 000 деца“, уточни Кулеба.

Обявяването на евакуация на цивилни от украинските власти показва мащаба на настъплението на руските сили по фронта, които са на път да застрашат нови населени места, отбелязва Франс прес.

Повечето принудителни евакуации на цивилни в Украйна през последните години бяха извършени в източната Донецка област, където се съсредоточават основните бойни действия. Но руската армия напредва и в Днепропетровска област, където е навлязла през лятото на 2025 г., както и в Запорожка област, където фронтът не помръдваше в продължение на години.

#войната в Украйна #евакуация #деца

Последвайте ни

ТОП 24

Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено по симптоми от досегашните варианти
1
Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено...
Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните два дни след Коледа събрахме над 1 милиард лева
2
Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните...
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро
3
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро
След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите
4
След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода към еврото?
5
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода...
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в трафопост в София
6
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
5
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Европа

Взаимни удари и обвинения между Москва и Киев
Взаимни удари и обвинения между Москва и Киев
След трагедията в Кран Монтана: Траур, разследване и идентифициране на жертвите След трагедията в Кран Монтана: Траур, разследване и идентифициране на жертвите
Чете се за: 03:37 мин.
Горящи свещички или бенгалски огньове може да са причинили трагедията в Кран Монтана? Горящи свещички или бенгалски огньове може да са причинили трагедията в Кран Монтана?
Чете се за: 04:00 мин.
50 души, ранени при пожара в Кран Монтана, ще бъдат прехвърлени за лечение в други страни 50 души, ранени при пожара в Кран Монтана, ще бъдат прехвърлени за лечение в други страни
Чете се за: 02:35 мин.
Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за началник на администрацията на Зеленски Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за началник на администрацията на Зеленски
Чете се за: 01:20 мин.
Кристин Лагард: Вече 358 млн. европейци използват еврото всеки ден Кристин Лагард: Вече 358 млн. европейци използват еврото всеки ден
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат?
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите...
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
След трагедията в Кран Монтана: Траур, разследване и идентифициране на жертвите След трагедията в Кран Монтана: Траур, разследване и идентифициране на жертвите
Чете се за: 03:37 мин.
По света
НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Взаимни удари и обвинения между Москва и Киев
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Въпреки календарната зима и минусовите температури: В Казанлък...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Защо все повече шофьори - свидетели на произшествие, не биха...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ