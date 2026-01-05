БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Момче с детска церебрална парализа и апаратно дишане беше спасено с агрегат след намеса на кмета и местни жители

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
В град Стамболийски 14-годишно дете с детска церебрална парализа и на апаратно дишане едва не умря, след като кварталът, в който живее, остана без ток 4 дни по Нова година. С агрегат го спасиха кметът на града и местни хора.

Близо 1800 жители на Стамболийски посрещнали Нова година на тъмно и студено. Токът спрял още през деня и до полунощ ту идвал, ту пак спирал. Ситуацията била най-критична за 14-годишния Янко и баба му, която сама се грижи за него. Момчето е с детска церебрална парализа, със сонда и с апарат, който подпомага дишането му.

Анка Илиева – баба на детето: „И взима да се задушава детето, щото аз винаги му правя тия аспирации, тия аспиратори са винаги до мене. Аз не мога да го изкарам от юргана да го обличам. Той взима детето да замръзне вътре. И аз вмезах да го увивам и нищо не става, и почна да му става лошо на детето.“

Два дни апаратът, който подпомага дишането на детето, работил на батерия. Но след това състоянието му започнало да се влошава. За да потърсят помощ, съседите се обадили на кмета на Стамболийски.

Иванка Кабакчиева – съседка: „Уплашихме се, че детето ще стане нещо с него и тогава веднага му казах, че ако не задейства тока, ЕВН, ще трябва да блокираме "Пазарджишко шосе", за да ни отразят заради поне малкото, което е в много трудно, лошо състояние.“

За да се продължи лечението на детето, кметът осигурил общински агрегат, който бил доставен на място.

Петър Неделев – кмет на град Стамболийски: „Веднага ми дойде на ума, че имаме агрегат. Дори и от другаде бяхме подготвили още един агрегат. При всички положения, каквото и да се случи, за всички да има ток, захранване там на неговите си системи. Заредихме го с достатъчно бензин, даже осигурихме и средства за дядото да закупи бензин, ако свършва.“

Електроподаването в махалата било възстановено 4 дни след Нова година. Кметът ще иска среща с енергодружеството, за да не се повтарят подобни ситуации.

#без ток #Пазарджишко #церебрална парализа #дете

