Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

Исторически ден за БФБ: Старт на търговията в евро

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Очаквания за ръст на инвестициите след преминаването на БФБ към евро

исторически ден бфб старт търговията евро
Снимка: БТА
С тържествен удар на камбаната Българската фондова борса даде символичен старт на търговията в евро. От ръководството очакват рязко увеличение на инвестициите и интереса към българския капиталов пазар след отпадане на валутния риск от обмяна на левове. Интересът, според изпълнителния директор на борсата, ще дойде от чужди инвеститори, както и от български компании, които ще се завърнат след 15-годишно отсъствие.

През миналата година реализираният оборот на Българската фондова борса надминава 1 млрд. лева.

Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ: „Очакванията ни са за продължаване на този растеж, тъй като Българската фондова борса вече не е просто национален пазар, а европейска платформа, която дава възможности за растеж на български компании чрез много по-широк спектър от инвеститори и инвестиции.“

Това вече се е случило в Хърватия. През 2025 година броят на дребните инвеститори се е удвоил.

„При големите инвеститори увеличението през последните години не е толкова съществено, тъй като, ако говорим за българските такива, са ограничен брой.

„С премахването на валутния риск и търговията в евро очаквам да се разшири кръгът на чуждестранни институционални големи инвеститори и да има завръщане на такива, които преди вече повече от 15 години бяха излезли от българския пазар.“

От борсата смятат, че е реалистично и да заработи платформата за покупка на държавни ценни книжа от гражданите без посредничеството на банките, както е досега.

Васил Големански, председател на КФН: „Дай Боже да кажем, че основното предизвикателство за нас ще е големият брой чужди инвеститори, за които си мечтаем от дълги години.“

По данни на КФН небанковият финансов сектор е готов за преминаването към евро.

Васил Големански, председател на КФН: „Успешният старт на Българската фондова борса в евро също го показва. Надявам се в следващите дни да продължи така безпроблемно, както е досега. За нас това беше основното предизвикателство – да тръгнем със смяната на валутата.“

От фондовата борса припомниха също така, че България чака 28 години да отпадне валутният борд, който все пак е осигурил финансова стабилност до този момент.

Снимки: БТА

Асен Ягодин, председател на СД на БФБ: „Успя да задържи България на едно от най-ниските нива за задлъжнялост не само в Европейския съюз, но и като цяло на изключително добро ниво, и дай Боже така да продължи, дано не се изкушат управляващите да минат към по-голям дълг.“

През тази година се очаква да бъде осъществена и дългоочакваната пенсионна реформа.

Васил Големански, председател на КФН: „Напълно реалистично е. В момента тече общественото обсъждане на промените в Кодекса на труда, свързани с въвеждането на т.нар. мултифондов модел на пенсионната система.“

Именно пенсионните фондове са едни от най-големите инвеститори на капиталовите пазари, като до този момент предпочитат да инвестират в чужбина заради големите суми, с които работят.

