Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите

Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Бившият български национал си спомня с усмивка за своя дългогодишен наставник.

България се е поклони пред паметта на легендарния футболист и треньор Димитър Пенев. Пенев донесе най-големия успех на българския национален отбор по футбол - четвъртото място от САЩ 94.

Стотици чакаха на опашка, за да се сбогуват с човека, оставил дълбока следа в историята на българския футбол, превръщайки се и в треньор №1 на миналия век.

В интервю за БНТ неговият бивш възпитаник Йордан Лечков сподели, че легендарният футболист и треньор напълно заслужава всяка една добра дума, казана по негов адрес.

"Той го заслужава това нещо. В личен план бе много добър човек. Лоша буква не съм чул от него. В професионален план, с шапка му свалям. Толкова много път е дал на толкова много футболисти, включително и на мен в националния отбор. Футболисти, които се реализираха на европейските и световните терени, направиха световни кариери. Това няма как да се забрави, затова уважението идва. Няма как да не споменем прословутото американско лято, където се обедини цялата нация. Напълно естествено, той е водещата фигура. Много е трудно, казвам ви от опит, да събереш такива сложни характери, да ги обединиш и да има успехи", сподели той в интервю за предаването "Още от деня".

Според него българите трябва да ценят високо постиженията на своите сънародници приживе, а не когато е твърде късно.

"Обедини се цялата нация. Медиите трябва повече да обръщат внимание на подобни хора, докато са живи, за да могат младите да се докосват до такива личности, които са успели. Почваме да се харесваме, когато вече ни няма. Това е чисто българска черта, която съм забелязал. Трябва да му се отдава заслуженото на човек, докато е сред живите. За Пената не може да се каже, че сме го лишили от това нещо, от такова уважение", допълни Лечков.

"Тъжен ден е, но трябва да подходим с усмивка, защото е един култов човек, с култовите лафове. Поне в моята памет ще се остане такъв. Имаме страшно много спомени. Свързвам го с успехите. Имаме много лични преживявания, които държа за себе си. На маса и с приятели. Така се разказват тези неща", добави Лечков.

Вижте цялото интервю във видеото.

