Десет души признати за виновни за обиди срещу съпругата на френския президент

Десет души са признати за виновни за разпространяване на фалшиви и обидни изказвания в интернет срещу Брижит Макрон, съпругата на френския президент Еманюел Макрон. Твърдели без основание, че тя е транссексуална и правили злонамерени коментари относно възрастовата ѝ разлика с президента.

Обвиняемите са на възраст между 41 и 60 години и са заплашени с до 2 години затвор за онлайн тормоз и клевета. Процесът е част от по-широка борба с дезинформацията и злонамерените публикации в интернет.

Дъщерята на Брижит Макрон свидетелства, че клеветите са повлияли негативно на живота на семейството, включително на внуците ѝ, които са били подложени на подигравки в училище.