Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Венецуела с втора военна операция, ако правителството не сътрудничи на Вашингтон да „оправи страната“. Тръмп отправи заплахи и към лидерите на съюзниците на Венецуела – Колумбия, Мексико и Куба.

Заловеният венецуелски президент Николас Мадуро се явява днес пред съд в Ню Йорк, за да му бъдат предявени редица обвинения, включително за наркотероризъм. Съветът за сигурност на ООН се събира на спешна среща за Венецуела по искане на Колумбия, подкрепена от Русия и Китай.