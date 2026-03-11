БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учени анализират метеора, озарил небето над Европа

Космическият обект се разпаднал във въздуха, а части от него паднали в Германия

Европейската космическа агенция съобщи, че е анализирала данните за ярък метеор, който се е разпаднал над Европа в неделя.

Около 17:55 часа по Гринуич обектът е бил забелязан от много хора в Белгия, Франция, Германия, Люксембург и Нидерландия. Той се е движел от югозапад към североизток и е оставил ярка следа в небето.

Метеорът е светил около шест минути, преди да се разпадне на множество по-малки парчета. Някои свидетели дори съобщават, че са чули звука от явлението.

Събитието е заснето от специални камери за наблюдение на метеори, както и от мобилни телефони. Кадри от него бързо се разпространиха и в социалните мрежи.

Малки части от метеорита са паднали върху къща в германския град Кобленц, но няма пострадали хора.

Според учените космическият обект вероятно е бил с размери от няколко метра. Подобни метеори навлизат в атмосферата на Земята сравнително често – от веднъж на няколко седмици до веднъж на няколко години.

Експертите обясняват, че малките космически тела трудно се засичат предварително, особено когато се появят в по-светлата част на небето. До момента учените са успели да открият само 11 такива обекта преди те да навлязат в атмосферата на Земята.

