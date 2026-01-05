Десетки контрабандни гекони и тарантули намериха дом в лицензиран терариум

Единственият лицензиран терариум у нас, който се намира в хасковското село Минерални бани, се оказа приемен дом на 100 гекона и над 240 бебета тарантули, заловени на „Капитан Андреево“ при опит да бъдат пренесени в Турция. Влечугите и паяците, вече пораснали, станаха официално собственост на терариума.

Контрабандните влечуги бяха открити през октомври миналата година под леглото в шофьорската кабина на тир. В терариума се отглеждат над 25-30 различни вида, включително емблематични и отровни змии като черна мамба, зелени мамби, кралски кобри, и гърмящи змии.

Митничарите са залавяли контрабанда на различни екзотични животни. Преди дни попаднаха и на живи корали. За всички заловени контрабандно пренасяни животни се търси подходящ приемен дом.