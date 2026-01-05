Първи работен ден в новата валута: Как протича преходът към евро?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

Първи работен ден в новата валута: Как протече преходът към евро?

Николай Минков
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
От Сдружението за модерна търговия призовават гражданите да пазаруват с карти в първите дни на годината

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Под 10% са нарушителите на правилата за преминаване към единната европейска валута след 1 януари. Това заяви за БНТ председателят на Координационния център за въвеждане на еврото Владимир Иванов. От Сдружението за модерна търговия призовават гражданите да пазаруват с карти в първите дни на Новата година.

Преминаването към еврото става плавно и без трусове в първите дни на годината, увери Владимир Иванов.

Владимир Иванов, председател на Координационния център за въвеждане на еврото: "В банките няма проблеми, в супермаркетите няма проблеми. Като цяло хората си влизат нормално с новата валута. Доста и проверки извършихме, може би над 1000 от 1 януари и проверките показват също - нарушителите са под 10% като цяло. Общо взето повечето от хората са в тон със закона, мирно, спокойно нещата вървят както трябва."

И обясни в кои сектори са констатирани нарушенията.

Владимир Иванов, председател на Координационния център за въвеждане на еврото: "Негативните прояви са доста малко. Може би в сферата на услугите са най-проблемни и то там, където са по непублични, където са в по-малки размери. Големите публични субекти и в търговията с храни, и в търговията с други неща заложиха на репутацията и съответно никой не пипа ценовия механизъм."

В преходния период е по-разумно гражданите да се разплащат с карти вместо с кеш, съветва изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия: "Въпросът е тези два-три дни малко да се балансират плащанията, защото е нормално, когато 3 - 4 дни банковата система не е работила е не сте имали възможност да се презаредите с евро, сега в понеделник да имате примерно изчерпани наличности. Затова казвам, че един-два дни е хубаво да се наблегне на картовите трансакции, след това отново можем да минем към изчистването на кеша."

И призова гражданите да не идват на касите с торби, пълни с монети, защото няма да бъдат приети.

Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия: "Единично плащане по закон трябва да бъде лимитирано до 50 монети. Това улеснява и вас, и касиерките, и малко по-бързо става обслужването, защото знаете, че имаше едни проблеми с едно огромно изсипване на монети на касите, особено през декември, който малко затормози работата. Това са нормални неща в крайна сметка и затова призовавам хората и към повече толерантност едни към други, защото такива случаи неизбежно ще има още."

Според председателя на Координационния център за въвеждане на еврото няма нужда от допълнителни мерки за затягане на контрола.

Владимир Иванов, председател на Координационния център за въвеждане на еврото: "Пазарът определя нещата. Пазарният механизъм работи добре и за сетен път доказва, че може би е един много добър регулатор. Това, което трябва да правим, държавната да го опосредства и да не се получават изкривявания."

От Координационния център за въвеждане на еврото припомнят, че санкциите за нарушения са от 5000 до 200 000 лева.

#Закона за въвеждане на еврото #България в еврозоната #новини в Метрото

