ИЗВЕСТИЯ

Димитър Пенев почина
Чете се за: 00:35 мин.
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 00:30 мин.
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп...
Чете се за: 00:30 мин.

И през новата година проблемът с боклука в София остава

Карина Караньотова
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Доброволци събират боклука в районите "Слатина" и "Подяне"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Кризата с боклука в столицата се задълбочи след серията почивни дни. Критично е положението в районите "Слатина", "Люлин", "Изгрев" и "Подуяне". Затова днес в кметовете на "Слатина" и "Подуяне" организираха доброволческа акция.

В квартал "Хаджи Димитър" боклуците не са събирани повече от 10 дни, твърдят хората. Вятърът вече е разпилял боклука в зелените пространства и градинките, което допълнително влошава ситуацията.

Затова днес в кметовете на двата столични района "Слатина" и "Подуяне" организираха доброволческа акция. Доброволците събират боклуците в големи черни чували, за да може камионът на столичното предприятие за третиране на отпадъци, когато мине, да може събирането на отпадъка да му отнеме само 5 - 10 минути.

Кристиян Христов, кмет на район "Подуяне": "Минаваме, събираме в големи чували, за да могат след това колегите от предприятието да ги съберат по-лесно".

"- Вие защо се включихте?

- Защото искам да ми е чисто.

Галина Въчева: "В момента стъклото го вадим от черните чували и го пъхаме в празен зелен контейнер, молим гражданите да рециклират".

Тодор Колев: "Аз не се включвам в тази ПР акция, защото те ще съберат от боклуците от четири кофи, а има 5 квартала, от които трябва да се съберат боклуците. В момента целия район е превърнат в едно бунище".

Фирмата превозвач в Бургас ще обжалва акта на НАП за необосновано увеличение на цената на билета в градския транспорт
Фирмата превозвач в Бургас ще обжалва акта на НАП за необосновано увеличение на цената на билета в градския транспорт
Ураганен вятър във Враца повали дървета, много населениместа са без ток Ураганен вятър във Враца повали дървета, много населениместа са без ток
Чете се за: 03:17 мин.
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 00:30 мин.
Лоши са условията за туризъм в планините Лоши са условията за туризъм в планините
Чете се за: 01:05 мин.
Силният вятър събори дърво върху автомобил в София (СНИМКИ) Силният вятър събори дърво върху автомобил в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Три дни след въвеждането на еврото: Как пазаруват с новата валута в големия и малкия град? Три дни след въвеждането на еврото: Как пазаруват с новата валута в големия и малкия град?
Чете се за: 03:52 мин.

Димитър Пенев почина
Димитър Пенев почина
Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията
Чете се за: 05:37 мин.
По света
Ураганен вятър във Враца повали дървета, много населениместа са без...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
И през новата година проблемът с боклука в София остава
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Венецуела иска доказателства от САЩ, че президентът Мадуро и...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Илия Лингорски, БНБ: Месец януари ще бъде достатъчен период на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
