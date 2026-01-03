И през новата година проблемът с боклука в София остава

Доброволци събират боклука в районите "Слатина" и "Подяне"
Кризата с боклука в столицата се задълбочи след серията почивни дни. Критично е положението в районите "Слатина", "Люлин", "Изгрев" и "Подуяне". Затова днес в кметовете на "Слатина" и "Подуяне" организираха доброволческа акция.
В квартал "Хаджи Димитър" боклуците не са събирани повече от 10 дни, твърдят хората. Вятърът вече е разпилял боклука в зелените пространства и градинките, което допълнително влошава ситуацията.
Затова днес в кметовете на двата столични района "Слатина" и "Подуяне" организираха доброволческа акция. Доброволците събират боклуците в големи черни чували, за да може камионът на столичното предприятие за третиране на отпадъци, когато мине, да може събирането на отпадъка да му отнеме само 5 - 10 минути.
Кристиян Христов, кмет на район "Подуяне": "Минаваме, събираме в големи чували, за да могат след това колегите от предприятието да ги съберат по-лесно".
"- Вие защо се включихте?
- Защото искам да ми е чисто.
Галина Въчева: "В момента стъклото го вадим от черните чували и го пъхаме в празен зелен контейнер, молим гражданите да рециклират".
Тодор Колев: "Аз не се включвам в тази ПР акция, защото те ще съберат от боклуците от четири кофи, а има 5 квартала, от които трябва да се съберат боклуците. В момента целия район е превърнат в едно бунище".