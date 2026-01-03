И през новата година проблемът с боклука в София остава

Кризата с боклука в столицата се задълбочи след серията почивни дни. Критично е положението в районите "Слатина", "Люлин", "Изгрев" и "Подуяне". Затова днес в кметовете на "Слатина" и "Подуяне" организираха доброволческа акция.

В квартал "Хаджи Димитър" боклуците не са събирани повече от 10 дни, твърдят хората. Вятърът вече е разпилял боклука в зелените пространства и градинките, което допълнително влошава ситуацията.

Затова днес в кметовете на двата столични района "Слатина" и "Подуяне" организираха доброволческа акция. Доброволците събират боклуците в големи черни чували, за да може камионът на столичното предприятие за третиране на отпадъци, когато мине, да може събирането на отпадъка да му отнеме само 5 - 10 минути.